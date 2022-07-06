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Самые красивые платья в кутюрной коллекции Armani Privé (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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6 июля, 17:00
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В Париже с размахом проходит Неделя высокой моды сезона осень 2022. Смотрите самые шикарные и эффектные наряды, в которых уже совсем скоро будут блистать знаменитости
Armani Prive Fall 2022
Armani Prive Fall 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Petillant (слегка игристая) или "сверкающая" — так Джорджо Армани назвал свою осеннюю коллекцию 2022 от-кутюр. Дизайнер был впечатлен съемкой стилизованного колорита ночных клубов межвоенного периода 1920-х и 1930-х годов. Изысканность, очарование того периода были мастерски адаптированы к сегодняшнему миру.

Его наряды извилистых покроев, прозрачно-многослойных вечерних платье, казалось, намекают на кабаре-клуб с вечеринками, а стилистика шоу напоминала интерьер штаб-квартиры бренда в Италии.

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В коллекции Армани показал множество жакетов, расшитых бисером, украшенных стеклярусом, пайетками с цветочными веточками темно-синего цвета, а также юбочные и брючные костюмы. Мы же в восторге от вечерних платье-бюстье всех разновидностей, от хрупких и романтичных до минималистично-простых. Смотрите лучшие выходы на показе от-кутюр Armani Privé.

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

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Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

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Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Смотрите фото с показа от-кутюр: первая в истории Chanel невеста plus-size, много зелени и твид

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
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