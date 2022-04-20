Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Польза орехов

Учиться за границей

Идеальный пресс

Работа в Польше

Что такое суржик

Дети Путина
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Ruslan Baginskiy выпустил патриотические бейсболки, чтобы собрать деньги для фонда Притулы

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 16:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский дизайнер, чьи головные уборы носят голливудские звезды, выпустил патриотическую коллекцию бейсболок. Все деньги от продаж отправят на поддержку ВСУ
Бейсболки, которые вошли в новый дроп Ruslan Baginskiy
Бейсболки, которые вошли в новый дроп Ruslan Baginskiy / Фото: Коллаж: Сегодня

Руслан Багинский, один из самых известных в мировой модной индустрии отечественных дизайнеров, запустил специальный дроп, состоящий из двух бейсболок голубого и желтого цветов.

В своем официальном Instagram-аккаунте бренд отметил, что цвета флага Украины стали символом свободы, мужества, храбрости и решимости.

Реклама

Кепки были созданы в Украине во время войны. На каждом изделии есть вышитый вручную флаг Украины.

Команда бренда обещает, что все средства, вырученные от продаж дропа, будут направлены на поддержку защитников нашей страны.

Реклама

Мода имеет силу объединять людей и позволяет демонстрировать свою позицию без слов. Будьте мужественны, как Украина. Покупая бейсболку, вы болеете за Украину, – говорит команда бренда.

Бейсболки, которые вошли в новый дроп Ruslan Baginskiy
Бейсболки, которые вошли в новый дроп Ruslan Baginskiy / Фото: Сегодня

Команда бренда обещает передать деньги в благотворительный фонд Сергея Притулы. Креативщики отмечают, что эта организация собирает и оперативно реагирует на потребности территориальной обороны, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других военных подразделений.

Бейсболки, которые вошли в новый дроп Ruslan Baginskiy
Бейсболки, которые вошли в новый дроп Ruslan Baginskiy / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Реклама

Купить бейсболки можно на сайте бренда. Стоимость одной составит 190 долларов.

Бейсболки, которые вошли в новый дроп Ruslan Baginskiy
Бейсболки, которые вошли в новый дроп Ruslan Baginskiy / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Ранее мы рассказывали, где купить вещи украинских брендов и помочь ВСУ.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Как убедить близких эвакуироваться
Советы психолога
Стоит знать
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Мода и война
Где купить вещи украинских брендов
Смотреть!
Важные контакты
Медпомощь бесплатно
Куда звонить
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Вопрос дня
Откуда взялись кацапы и хохлы
Происхождение слов
Узнать!
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять