Стильные шляпники: смотрите лучшие образы на открытии скачек The Royal Ascot 2022 (фото)

В Великобритании стартовали долгожданные скачки The Royal Ascot. Не пропустить такое событие не могли и члены королевской семьи. Смотрите, у кого получилось удивить шикарным нарядом

Самые стильные гости королевских скачек The Royal Ascot / Фото: Коллаж: Сегодня

Королевские скачки в Аскоте всегда привлекали внимание не только поклонников конного спорта. Фанаты с нетерпением ждут появления представителей королевской семьи, а модницы тщательно выбирают наряды и самые эффектные шляпки.

В этом году в Аскоте – настоящий аншлаг. Дело в том, что скачки почти три года сопровождались строгими ограничениями из-за пандемии. В это году все было максимально эффектно.

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Королевский Аскот был одним из самых популярных скачек в Британии с тех пор, как они были основаны королевой Анной в 1711 году. За неделю мероприятие гарантированно посетит большинство членов британской королевской семьи. Хотя королева Елизавета ІІ не присутствовала на открытии, большая часть ее семьи посетила событие. Зрители могли увидеть принца Чарльза с супругой Камиллой, принцессу Анну, принцессу Беатрис с мужем, Питера Филлипса, Зару Тиндалл, родителей Кейт Миддлтон и многих других.

В этом году не обошлось и без нарядов, посвященных Украине. Две девушки пришли в огромных венках, одна из которых выбрала наряд в традиционном красном цвете, а другая – в оттенках флага Украины.

Модницы на The Royal Ascot 2022 / Фото: Getty Images

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Смотрите самые яркие и стильный образы с открытия The Royal Ascot 2022.

Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуолльская / Фото: Getty Images

Герцогиня Корнуолльская / Фото: instagram.com/clarencehouse/

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Софи, графиня Уэссекская и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Майк и Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Кэрол Миддлтон и Майкл Фрэнсис Миддлтон / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостья The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Смотрите: Самые красивые образы звезд в Каннах, посвященные Украине.