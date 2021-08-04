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Reebok выпустили экокроссовки из переработанных подушек безопасности (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
4 августа, 17:56
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Спортивный бренд создал лимитированную коллекцию экообуви
Экокроссовки KANGHYUK x Reebok Classic Leather SRS
Экокроссовки KANGHYUK x Reebok Classic Leather SRS / Фото: Reebok

Reebok, которые ранее выпустили лимитированные кроссовки ко Дню марихуаны, объединились с южно-корейским брендом KANGHYUK, чтобы создать новую экообувь. Классическая модель кроссовок знаменитого спортивного бренда была полностью изготовлена и​з переработанных подушек безопасности и промышленного полиамида.

Кроссовки KANGHYUK x Reebok Classic Leather SRS
Кроссовки KANGHYUK x Reebok Classic Leather SRS / Фото: Reebok

Кроссовки создали для лондонского люксового универмага Dover Street Market. Всего выпустили 25 пар обуви, представив в качестве арт-проекта – своего рода экологический эксперимент со знаменитой моделью Reebok Classic Leather.

Кроссовки полностью выполнены в красном цвете, все детали сшиты из лоскутков. Внутренняя часть выполнена из сетчатого материала, напоминающего трикотаж.

Кроссовки KANGHYUK x Reebok Classic Leather SRS
Кроссовки KANGHYUK x Reebok Classic Leather SRS / Фото: Reebok

Кроссовки KANGHYUK x Reebok Classic Leather SRS будут выпущены в продажу 6 августа исключительно для Dover Street Market в Лондоне. Каждая пара будет стоить 340 долларов.

В видео рассказываем, какие виды тренировок и какую одежду и обувь выбрать во время беременности.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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