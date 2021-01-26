Пустой дворец, море цветов и невеста: так прошел самый необычный показ Chanel (видео)

К показу присоединились Пенелопа Крус, Лили-Роуз Депп, Марион Котийяр и другие звезды

Еще одно fashion шоу во время пандемии состоялось. Chanel представили коллекцию Haute Couture сезона весна/лето 2021 в Гран-Пале.

В качестве зрителей присутствовали только амбассадоры модного дома: Пенелопа Крус, Лили-Роуз Депп, Марион Котийяр, Ванесса Паради, Изиа Ижлен и другие.

Показ Chanel Фото: Скриншот из YouTube

Модели спустились по лестнице Гран-Пала и далее шагали между арок, украшенных гирляндами из цветов и лампочек. Весь антураж напоминал волшебную свадьбу. И правда, в конце показа появилась модель в свадебном платье. Но об этом позже.

В этой коллекции Виржини Виар сделала акцент на объемных юбках, болеро с оборками и приталенных жилетах. Наряды детализированы текстурами и вышивкой. В глаза бросается твид, без которого сложно представить одежду Chanel.

Фото: Chanel

Фото: Chanel

Фото: Chanel

Модели прошлись через весь зал и заняли места на стульях возле знаменитостей. Как это все выглядело, смотрите в видео:

Ранее мы рассказывали, как прошел мужской показ Louis Vuitton во время пандемии.

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