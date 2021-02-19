Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Отдых по мотивам сериала: 2 оригинальных идеи для поклонников "Хода королевы" и "Бриджертонов"

Сегодня, 16:28

Насладиться атмосферой любимого сериала в реальности стоит недешево

У поклонников нашумевших сериалов "Ход королевы" и "Бриджертоны" сердце начало биться быстрее после прочтения заголовка. И это и не удивительно, потому что попасть в сериал в реальности — это мечта, даже если это тематический арендованный номер.

Начнем с сериала "Ход королевы"

Его уже большинство успели посмотреть, но пожить в нем в формате реальности — точно нет!

Тематический номер из сериала с Бет Хармон найдете в отеле 21C города Лексингтон, штат Кентукки. Дизайн номера — в лучших традициях 60-х годов в салатовом оттенке. Антикварная мебель, запах которой вобрал в себя всю историю сквозь годы! Все, как любила Бет.

Номер в 21С
Номер в 21С
Фото: https://www.21cmuseumhotels.com/

И главное — побольше шахмат, они здесь повсюду! Например на обоях, которые удачно передают концепцию комнаты и замысел дизайнеров, ведь они хотели показать, что любовь к шахматам у главной героини в крови.

Тематический номер сериала "Ход королевы"
Тематический номер сериала "Ход королевы"
Фото: https://www.21cmuseumhotels.com

А также на столе, где и можно сыграть партию (и даже приобрести шахматы).

Не обошлось и без настольной доски на потолке. Это изюминка номера, на которую и мечтают посмотреть поклонники сериала лежа на кровати вечером!

Шахматная доска
Шахматная доска
Фото: https://www.21cmuseumhotels.com/

В номере найдете хаотично разбросанные копии журнала Chess Review, и не без напитков алкогольного формата, которые любила главная героиня! Мини-бар также присутствует.

Алкогольные предложения номера
Алкогольные предложения номера
Фото: https://www.21cmuseumhotels.com/

Словом, креаторам, вдохновленным сериалом, им удалось все же создать похожий дом, который понравился бы Бет Хармон во втором сезоне.

Цена такого номера за ночь на 2-х человек — около 234 долларов.

Клиентам также дарят бонусом путеводитель Бет Хармон, где прописаны популярные локации из сериала, которые можно найти в Лексингтоне.

Перейдем к "Бриджертонам"

Тематическое предложение найдете в отеле Лондона Lanesborough. Оно не менее интересное от предыдущего, но дороже в два раза. И ценителям сериала предлагают два пакета предложений.

Отель Lanesborough
Отель Lanesborough
Фото: https://www.hospitalitynet.org/announcement/41005356/the-lanesborough.html

Первый — "Живи как Бриджертон", который включает в себя проживание в номере люкс на 1 ночь. Дизайн номера роскошный, как и в сериале, поэтому wow-эффекту быть. Кто видел "Бриджертоны" — поймет.

Спальня
Спальня
Фото: https://www.oetkercollection.com/hotels/the-lanesborough/offers/prepare-for-the-social-season/

В этот пакет также входит английский завтрак. Конечно, вам его принесет дворецкий в постель. Кстати, персональный дворецкий — одна из изюминок этого предложения. Но это еще не все! Вам предложат выпить чаю после обеда на двоих в Гайд-Парке.

Но больше всего в атмосферу вас перенесет экскурсия с шофером по достопримечательностям Лондона, и не только тем, которые есть в сериале. Например, увидите дом Бриджертонов в Гринвиче и дворец королевы Шарлотты.

Цена такого предложения — от 456 фунтов (17 784 гривны).

Второй пакет — "Подготовка к социальному сезону", и стоит он больше предыдущего! Потому что в это предложение включен не только люксовый номер, от которого захватывает дух, но и процедуры красоты.

Номер люкс в Lanesborough
Номер люкс в Lanesborough
Фото: https://www.oetkercollection.com/hotels/the-lanesborough/offers/prepare-for-the-social-season/

Как на счет услуг маникюра на двоих или процедур для лица? Но если вас и это не заинтересовало, то занятия по оформлению цветов и уроки этикета вы точно оцените! Сюда еще включен завтрак и полдник на двоих, или же вы можете выбрать атмосферный пикник в Гайд-Парке.

Услуги круглосуточного дворецкого, доступ в клуб и спа-центр отеля также входят в пакет. И как приятный бонус отель предлагает неограниченное количество фильмов и музыки на заказ.

Цена такого предложения за день — от 571 фунта (22 269 гривен).

Если любите эксклюзивный отдых (как в предыдущих отелях), но выехать за границу для вас – проблематично, вам будет интересно протестировать полет над Киевом от МАУ. Компания запустила продажу билетов на второй уникальный рейс, где вы сможете увидеть бескрайний Днепр на высоте 900 метров и насладиться маршрутом в направлении Чернобыля. И, конечно, услышать интересные истории от экскурсоводов, которыми станут пилоты МАУ. Более подробную информацию о полете, который состоится 13 марта, узнайте по ссылке.

А также не пропустите репортаж об экскурсии над Киевом в рубрике NO STRESS.

Ранее мы рассказывали, почему сериал "Бриджертоны" устроил настоящий бум.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Финал "Хода королевы" получил самый большой рейтинг в истории Netflix: чем закончился сериал Мат королеве: как победить Бет Хармон - наш эксперимент 20 сериалов, которые вам будет стыдно смотреть с семьей
отдых сериалы отели Ход королевы Бриджертоны NO STRESS
Источники: https://www.21cmuseumhotels.com , https://www.21cmuseumhotels.com/ , https://www.oetkercollection.com/hotels/the-lanesborough/offers/prepare-for-the-social-season/ , https://www.hospitalitynet.org/announcement/41005356/the-lanesborough.html
Реклама

Новости партнеров

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети

Популярные статьи

Сегодня, 14:06Events

Красивые поздравления с днем рождения мужчине в открытках, стихах и прозе

Вчера, 19:00Звездно

Камалия не могла выйти замуж из-за психологической травмы: "Было очень страшно"

Вчера, 16:26Вкусно

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Вчера, 16:01Звездно

Дети Пугачевой и Галкина удивили новым талантом: "На это можно смотреть вечно"

Вчера, 15:04Фаново

Муж отправил жене свое фото с отдыха и вернулся домой холостым

Вчера, 13:04Звездно

"Так больно": Брыльска, Ахеджакова и другие звезды о смерти Андрея Мягкова

Вчера, 12:55Звездно

Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне со своей девушкой под хит мамы: видео

Вчера, 12:16Вкусно

Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей

Вчера, 09:36Звездно

Умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром"

Вчера, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Близнецы страдают от влияния ретроградного Меркурия, а Львам нужен контроль

17 февраляЗвездно

Самые крепкие пары шоу-бизнеса

17 февраляВкусно

Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

17 февраляВкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

17 февраляЗвездно

В Сети раскритиковали новый имидж Регины Тодоренко: "Старит этот образ"

17 февраляEvents

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

17 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

Новости партнеров

Пышный омлет в духовке как в детском саду с молоком
Пышный омлет в духовке как в детском саду с молоком
Рассыпчатый плов со свининой в сковороде: рецепт с фото пошагово
Рассыпчатый плов со свининой в сковороде: рецепт с фото пошагово
54-летняя Сальма Хайек восхитила фанов фото в бикини
54-летняя Сальма Хайек восхитила фанов фото в бикини
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Один з нових штамів коронавірусу виявився стійким до вакцин
Один з нових штамів коронавірусу виявився стійким до вакцин
Назван самый популярный сериал 2021 года
Назван самый популярный сериал 2021 года
Астрологи назвали три знаки зодіаку, які розбагатіють у 2021 році
Астрологи назвали три знаки зодіаку, які розбагатіють у 2021 році
Ватрушки з сиром: як приготувати ніжну і ароматну випічку
Ватрушки з сиром: як приготувати ніжну і ароматну випічку

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять