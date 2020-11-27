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Где одеваются знаменитости? Мы пошли в самый дорогой магазин люксовой одежды в Киеве — репортаж

Сегодня, 17:36

Показываем самый дорогой сейл-лук, а также место встречи селеб

Всем привет! Скидки к "черной пятнице" заспамили весь интернет. Но один универмаг столицы остался в стороне — Sanahunt. Почему? Все просто — у них нет "черной пятницы"! Удивлены, как этот парень внизу?

А еще он самый дорогой и позиционирует себя как Luxury Department Store с самыми известными брендами мира. И во время визита его премиальность я, конечно, почувствовала. А скидки все же нашла и составила дорогой сейл-лук.

Sanahunt
Sanahunt
Фото: Сегодня

Находится бутик в центре, недалеко от Майдана Независимости. Правда, его экстерьер шокирует, потому что на сайте его визуализация выглядит значительно лучше.

Но реальность другая, поэтому пойдем, посмотрим, что там внутри!

Sanahunt в реальности
Sanahunt в реальности
Фото: Сегодня

Здесь эстетично. Радует, что нет излишней помпезности. И по мрамору ходить гораздо приятнее.

Первый этаж бутика
Первый этаж бутика
Фото: Сегодня

Сразу встречают охранники, а также стилист, который готов подобрать лук. С чего и начался мой шопинг-сейл.

Элина сначала рассказала о ассортименте. Единственные корнеры в Украине — здесь: Versace, Fendi, Celine и другие популярные бренды. Перечислять можно долго, потому что их более 200 на 7 тыс. квадратных метров!

Но первое, о чем я ее спросила: "Почему у вас нет Черной пятницы?".

"Черной пятницы у нас не бывает, этот маркетинговый ход не для нас. Максимум, что предлагаем клиентам — сезонные скидки, которые и сейчас действуют", — ответила стилист.

Фото: Сегодня

И подтвердила, что бизнесменам и селебритис не нужны сейлы. Они приходят и покупают, когда им вздумается, и не важно вещь это за 20 или 200 000 тысяч гривен.

Затем мы направились к самому дорогому платью сейла .

Потом ми пошли к корнеру с самым дорогим платьем сейла.

Платьк Alexandre Vauthier за 193 330 гривен
Платьк Alexandre Vauthier за 193 330 гривен
Фото: Сегодня

Знакомьтесь, это платье от дизайнера с Франции Alexandre Vauthier за 193 330 гривен!

Как думаете, какая была моя первая реакция? Нет, не "вау"! А "О Боже, опять надо делать вид, что я потенциальный покупатель продукта за тысячи!".

Фото: Сегодня

Стоит такая красота со скидкой — 154 679 гривен. Бесспорно, это роскошь. Говорят, что муза дизайнера — известная супермодель Белла Хадид, а красный цвет — почерк его платьев.

На самом деле, в реальности выглядит не менее фантастически, чем онлайн. Только цена кусается, даже со скидкой в 20%.

Фото: Сегодня

Тысячи камней из стекла на платье и 92% вискозы сразу намекают — платье обалденное.

Платья этого дизайнера имеют авторитет среди сливок общества: Бейонсе, Моника Белуччи, Белла Хадид и Леди Гага.

Фото: Сегодня

И, круто, что в Киеве тоже есть такой эксклюзив! Вангуем, что платья Alexandre Vauthier обречены на успех. Особенно те, что по акции

Платье нашли, а теперь время для туфель! Пойдем к следующему корнеру.

Фото: Сегодня

Вот они! Вы сейчас смотрите на 65 330 гривен — самые дорогие туфли cейлa от René Caovilla.

Туфли от René Caovilla за 65 330 гривен
Туфли от René Caovilla за 65 330 гривен
Фото: Сегодня

Со скидкой — 52 270 гривен. И, по факту, они самые дорогие в магазине. Если пересчитать, на эти туфли среднестатистический киевлян должен потратить четыре зарплаты.

И это все лакшери отделка с сотнями искусственных кристаллов (к сожалению, не Сваровски, как выглядит издалека) + натуральная кожа.

Фото: Сегодня

К слову, каждый дизайн корнера гармонично дополняет продукцию бренда. Он, как идеальная картина, поддерживает эстетику. Словом, продумано все! Только взгляните на соседний — Bottega Veneta.

Корнер Bottega Veneta
Корнер Bottega Veneta
Фото: Сегодня

Хочется запечатлеть. Что я и сделала. Здесь это запрещено, но я не могла оставить вас без фото.

Стилист рассказала, что в магазине представлен больший ассортимент товаров (который расположился на 4 этажа), чем на сайте. Например, украшений из драгоценных камней онлайн вы не найдете.

Фото: Сегодня

К слову, об аксессуарах. Элина порекомендовала подобрать серьги для дополнения "лука". Остановились на акционных Kenneth Jay Lane за 13 600 гривен из металла и стекла.

Серьги из металла та стекла
Серьги из металла та стекла
Фото: Сегодня

Со скидкой — 10 880 гривен.

Было ли людно в лакшери-универмаге? На самом деле, персонала было больше, чем посетителей. Но я видела 5-7 человек. И, кажется, их лица мне знакомы.

К слову, о знаменитостях. Тина Кароль — поклонница магазина! И на одном из эфиров "Танцев со звездами" она как раз и надела красное платье от Alexandre Vauthier, о котором я рассказывала выше.

Тина Кароль в платье Alexandre Vauthier
Тина Кароль в платье Alexandre Vauthier
Фото: Сегодня

И появлялась на других селебрити-тусовках в известных брендах, которые представлены в универмаге.

Тина Кароль
Тина Кароль

Поэтому поклонникам Тины на заметку, здесь ее можно встретить.

Стилист отметила, что их магазин сравнивать с другими невозможно.

"У нас своя концепция, и я не только об одежде", — сказала Элина.

Я это назвала all inclusive для богатых, потому что при локации еще есть галерея, ателье и лобби-зона. Туда обычно идут клиенты после шопинга.

Но я не попала. Потому что заинтересовали духи в корнере красоты, которые есть только здесь и в Лондоне (Harrods). Была очень удивлена!

Єдиний аромат HORATIO в Україні
Єдиний аромат HORATIO в Україні
Фото: Сегодня

Парфюмеры называют его "ароматом богов" стоимостью 12 тысяч гривен! На самом деле, такие нишевые вещи больше привлекают внимание, чем известные бренды.

Мой шопинг завершился кофе в корнере красоты и подведением итогов.

Кафе в корнере красоты
Кафе в корнере красоты
Фото: Сегодня

В конце концов, наш самый дорогой сейл-лук стоит 217 159 гривен! Хорошо, что хоть на скидки попали

Но скажу откровенно: ответ стилистики об отмене "черной пятницы" огорчил. Хотелось услышать — "мы за сознательное потребление и не хотим манипулировать людьми с помощью скидок". Это еще раз доказывает, что высокая мода вне стандартов, правил и иногда "зазнается". Но все же, персонал здесь на высоте.

К слову, девиз люкс бутика — "Жить в стиле Sanahunt". И если подытожить мой 25-минутный шопинг, то такой лайфстайл требует заработка минимум 300 000 гривен в месяц.

Интересно, какой процент людей столицы столько зарабатывают?

Напомним, ранее мы рассказывали что делают люди в одном из самых дорогих кинотеатров страны.

Все подробности в спецтеме Самое дорогое

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