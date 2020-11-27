Где одеваются знаменитости? Мы пошли в самый дорогой магазин люксовой одежды в Киеве — репортаж
Показываем самый дорогой сейл-лук, а также место встречи селеб
Всем привет! Скидки к "черной пятнице" заспамили весь интернет. Но один универмаг столицы остался в стороне — Sanahunt. Почему? Все просто — у них нет "черной пятницы"! Удивлены, как этот парень внизу?
А еще он самый дорогой и позиционирует себя как Luxury Department Store с самыми известными брендами мира. И во время визита его премиальность я, конечно, почувствовала. А скидки все же нашла и составила дорогой сейл-лук.
Находится бутик в центре, недалеко от Майдана Независимости. Правда, его экстерьер шокирует, потому что на сайте его визуализация выглядит значительно лучше.
Но реальность другая, поэтому пойдем, посмотрим, что там внутри!
Здесь эстетично. Радует, что нет излишней помпезности. И по мрамору ходить гораздо приятнее.
Сразу встречают охранники, а также стилист, который готов подобрать лук. С чего и начался мой шопинг-сейл.
Элина сначала рассказала о ассортименте. Единственные корнеры в Украине — здесь: Versace, Fendi, Celine и другие популярные бренды. Перечислять можно долго, потому что их более 200 на 7 тыс. квадратных метров!
Но первое, о чем я ее спросила: "Почему у вас нет Черной пятницы?".
И подтвердила, что бизнесменам и селебритис не нужны сейлы. Они приходят и покупают, когда им вздумается, и не важно вещь это за 20 или 200 000 тысяч гривен.
Потом ми пошли к корнеру с самым дорогим платьем сейла.
Знакомьтесь, это платье от дизайнера с Франции Alexandre Vauthier за 193 330 гривен!
Как думаете, какая была моя первая реакция? Нет, не "вау"! А "О Боже, опять надо делать вид, что я потенциальный покупатель продукта за тысячи!".
Стоит такая красота со скидкой — 154 679 гривен. Бесспорно, это роскошь. Говорят, что муза дизайнера — известная супермодель Белла Хадид, а красный цвет — почерк его платьев.
На самом деле, в реальности выглядит не менее фантастически, чем онлайн. Только цена кусается, даже со скидкой в 20%.
Тысячи камней из стекла на платье и 92% вискозы сразу намекают — платье обалденное.
Платья этого дизайнера имеют авторитет среди сливок общества: Бейонсе, Моника Белуччи, Белла Хадид и Леди Гага.
И, круто, что в Киеве тоже есть такой эксклюзив! Вангуем, что платья Alexandre Vauthier обречены на успех. Особенно те, что по акции
Платье нашли, а теперь время для туфель! Пойдем к следующему корнеру.
Вот они! Вы сейчас смотрите на 65 330 гривен — самые дорогие туфли cейлa от René Caovilla.
Со скидкой — 52 270 гривен. И, по факту, они самые дорогие в магазине. Если пересчитать, на эти туфли среднестатистический киевлян должен потратить четыре зарплаты.
И это все лакшери отделка с сотнями искусственных кристаллов (к сожалению, не Сваровски, как выглядит издалека) + натуральная кожа.
К слову, каждый дизайн корнера гармонично дополняет продукцию бренда. Он, как идеальная картина, поддерживает эстетику. Словом, продумано все! Только взгляните на соседний — Bottega Veneta.
Хочется запечатлеть. Что я и сделала. Здесь это запрещено, но я не могла оставить вас без фото.
Стилист рассказала, что в магазине представлен больший ассортимент товаров (который расположился на 4 этажа), чем на сайте. Например, украшений из драгоценных камней онлайн вы не найдете.
К слову, об аксессуарах. Элина порекомендовала подобрать серьги для дополнения "лука". Остановились на акционных Kenneth Jay Lane за 13 600 гривен из металла и стекла.
Со скидкой — 10 880 гривен.
Было ли людно в лакшери-универмаге? На самом деле, персонала было больше, чем посетителей. Но я видела 5-7 человек. И, кажется, их лица мне знакомы.
К слову, о знаменитостях. Тина Кароль — поклонница магазина! И на одном из эфиров "Танцев со звездами" она как раз и надела красное платье от Alexandre Vauthier, о котором я рассказывала выше.
И появлялась на других селебрити-тусовках в известных брендах, которые представлены в универмаге.
Поэтому поклонникам Тины на заметку, здесь ее можно встретить.
Стилист отметила, что их магазин сравнивать с другими невозможно.
Я это назвала all inclusive для богатых, потому что при локации еще есть галерея, ателье и лобби-зона. Туда обычно идут клиенты после шопинга.
Но я не попала. Потому что заинтересовали духи в корнере красоты, которые есть только здесь и в Лондоне (Harrods). Была очень удивлена!
Парфюмеры называют его "ароматом богов" стоимостью 12 тысяч гривен! На самом деле, такие нишевые вещи больше привлекают внимание, чем известные бренды.
Мой шопинг завершился кофе в корнере красоты и подведением итогов.
В конце концов, наш самый дорогой сейл-лук стоит 217 159 гривен! Хорошо, что хоть на скидки попали
Но скажу откровенно: ответ стилистики об отмене "черной пятницы" огорчил. Хотелось услышать — "мы за сознательное потребление и не хотим манипулировать людьми с помощью скидок". Это еще раз доказывает, что высокая мода вне стандартов, правил и иногда "зазнается". Но все же, персонал здесь на высоте.
К слову, девиз люкс бутика — "Жить в стиле Sanahunt". И если подытожить мой 25-минутный шопинг, то такой лайфстайл требует заработка минимум 300 000 гривен в месяц.
Интересно, какой процент людей столицы столько зарабатывают?
Напомним, ранее мы рассказывали что делают люди в одном из самых дорогих кинотеатров страны.
Все подробности в спецтеме Самое дорогое
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