Прощаясь с летом: 5 новых ароматов для борьбы с осенней депрессией

Официально до конца лета осталось всего три недели. Пока мы с грустью смотрим на календарь, попытаемся хоть немного продлить жаркий сезон благодаря парфюмам, которые влияют на нашу привлекательность.
Цветочные запахи розы, гардении, сладкой ванили, ароматы, которые согреют и напомнят о лете. Именно такие, которые появятся в магазинах уже в сентябре, – в нашем обзоре.
Nina Ricci Nina Extra Rouge
В 2006 году модный дом Nina Ricci впервые выпустил аромат под названием Nina во флаконе в форме яблока и, конечно же, со знаковым аккордом карамелизированного яблока. С тех пор парфюм навсегда покорил сердца многих поклонниц.
В 2021-м компания представила Nina Rouge с нотами цитрусовых, малины, гардении и цветка имбиря, аккордом бурбонской ванили и хрустящей карамели. Стоит попробовать!
Carolina Herrera Superstar
Carolina Herrera продолжает звёздный успех аромата, лицом которого стала модель Карли Клосс. Новый Superstar представлен в серебряном флаконе и имеет индивидуальный дизайн – легендарную туфельку Good Girl, а упакован в серебряную коробку с принтом в стиле зебры.
На создание лимитированной коллекции классического аромата, парфюмеры Луиза Тернер и Квентин Биш вдохновились дуальностью современной женщины.
Miss Dior Rose N’Roses
Женский цветочный аромат впервые был создан знаменитым парфюмером Франсуа Демаши. Он посвящен королеве цветов – розе. Именно этот цветок обожал сам Кристиан Диор, посвятив ему не одну коллекцию одежды.
Аромат раскрывается аккордом герани, сладкого итальянского мандарина и бергамота. Ноты сердца – дамасская и грасская розы, а завершают его нежный шлейф белого мускуса.
Gucci Flora Gardenia
Рок-н-ролл и вселенная цветов – вокруг этих двух тем, креативный директор Gucci Алессандро Микеле выстраивал концепцию нового аромата Flora Gorgeous Gardenia. Пригласив на роль амбассадора Майли Сайрус, Микеле решил соединить, казалось бы, совершенно разные вещи – дерзость артистки и нежные цветы.
Главная нота аромата – цветок белой гардении, который сочетается с абсолютом жасмина, цветком груши, и коричневым сахаром.
Guerlain Aqua Allegoria Rosa Rosa
Каждый сезон парфюмер Тьерри Вассер посещает Калабрию в Италии, где производят лучший бергамот – отправную точку коллекции Guerlain Aqua Allegoria. Как понятно из названия парфюма Rosa Rosa, главная героиня аромата – роза, которая сочетается в композиции с черной смородиной, личи, фрезией, мандарином, и, конечно, бергамотом.
К слову, Guerlain направляют огромное количество средств от продажи аромата на спасение диких пчел, которые на сегодня находятся на грани исчезновения. Именно благодаря этим насекомым, парфюмеры получают ценные ингредиенты, а человечество не только цветы, но и урожай.
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