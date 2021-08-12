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Прощаясь с летом: 5 новых ароматов для борьбы с осенней депрессией

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
12 августа, 13:13
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Кажется, еще вчера мы изнемогали от жары в +35, а сегодня по вечерам уже кутаемся в кардиганы. Скрасить приближение холодов вам поможет правильно выбранный парфюм
Майли Сайрус в рекламе парфюма Gucci Flora. Аромат Guerlain Aqua Allegoria
Майли Сайрус в рекламе парфюма Gucci Flora. Аромат Guerlain Aqua Allegoria / Фото: пресс-служба

Официально до конца лета осталось всего три недели. Пока мы с грустью смотрим на календарь, попытаемся хоть немного продлить жаркий сезон благодаря парфюмам, которые влияют на нашу привлекательность.

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Цветочные запахи розы, гардении, сладкой ванили, ароматы, которые согреют и напомнят о лете. Именно такие, которые появятся в магазинах уже в сентябре, – в нашем обзоре.

Nina Ricci Nina Extra Rouge

В 2006 году модный дом Nina Ricci впервые выпустил аромат под названием Nina во флаконе в форме яблока и, конечно же, со знаковым аккордом карамелизированного яблока. С тех пор парфюм навсегда покорил сердца многих поклонниц.

В 2021-м компания представила Nina Rouge с нотами цитрусовых, малины, гардении и цветка имбиря, аккордом бурбонской ванили и хрустящей карамели. Стоит попробовать!

Рекламная кампания парфюма Nina Ricci Nina Extra Rouge
Рекламная кампания парфюма Nina Ricci Nina Extra Rouge / Фото: пресс-служба

Carolina Herrera Superstar

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Carolina Herrera продолжает звёздный успех аромата, лицом которого стала модель Карли Клосс. Новый Superstar представлен в серебряном флаконе и имеет индивидуальный дизайн – легендарную туфельку Good Girl, а упакован в серебряную коробку с принтом в стиле зебры.

На создание лимитированной коллекции классического аромата, парфюмеры Луиза Тернер и Квентин Биш вдохновились дуальностью современной женщины.

Карли Клосс в рекламе парфюма Carolina Herrera Superstar
Карли Клосс в рекламе парфюма Carolina Herrera Superstar / Фото: пресс-служба

Miss Dior Rose N’Roses

Женский цветочный аромат впервые был создан знаменитым парфюмером Франсуа Демаши. Он посвящен королеве цветов – розе. Именно этот цветок обожал сам Кристиан Диор, посвятив ему не одну коллекцию одежды.

Аромат раскрывается аккордом герани, сладкого итальянского мандарина и бергамота. Ноты сердца – дамасская и грасская розы, а завершают его нежный шлейф белого мускуса.

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Реклама парфюма Miss Dior Rose N’Roses
Реклама парфюма Miss Dior Rose N’Roses / Фото: пресс-служба

Gucci Flora Gardenia

Рок-н-ролл и вселенная цветов – вокруг этих двух тем, креативный директор Gucci Алессандро Микеле выстраивал концепцию нового аромата Flora Gorgeous Gardenia. Пригласив на роль амбассадора Майли Сайрус, Микеле решил соединить, казалось бы, совершенно разные вещи – дерзость артистки и нежные цветы.

Главная нота аромата – цветок белой гардении, который сочетается с абсолютом жасмина, цветком груши, и коричневым сахаром.

Майли Сайрус в рекламе аромата Gucci Flora
Майли Сайрус в рекламе аромата Gucci Flora / Фото: пресс-служба

Guerlain Aqua Allegoria Rosa Rosa

Каждый сезон парфюмер Тьерри Вассер посещает Калабрию в Италии, где производят лучший бергамот – отправную точку коллекции Guerlain Aqua Allegoria. Как понятно из названия парфюма Rosa Rosa, главная героиня аромата – роза, которая сочетается в композиции с черной смородиной, личи, фрезией, мандарином, и, конечно, бергамотом.

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К слову, Guerlain направляют огромное количество средств от продажи аромата на спасение диких пчел, которые на сегодня находятся на грани исчезновения. Именно благодаря этим насекомым, парфюмеры получают ценные ингредиенты, а человечество не только цветы, но и урожай.

Реклама парфюма Guerlain Aqua Allegoria
Реклама парфюма Guerlain Aqua Allegoria / Фото: пресс-служба

Смотрите видео об украинских парфюмерах:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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