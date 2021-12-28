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Природа щедро одарила: дочь Кейт Мосс снялась в рекламе Ermanno Scervino

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
28 декабря, 13:52
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Лилу Мосс фотографировал культовый дуэт фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи
Дочь Кейт Мосс снялась в рекламе Ermanno Scervino
Дочь Кейт Мосс снялась в рекламе Ermanno Scervino / Фото: Коллаж: Сегодня

Дочь британской супермодели Кейт Мосс, которая снова вошла в рейтинг лучших моделей 2021 года, Лила Мосс возглавила новый рекламный кампейн итальянского дома моды Ermanno Scervino. Девушка снялась для рекламной кампании весенне-летней коллекции бренда.

19-летняя Лила появилась на снимках в смелых образах, состоящих из платья с перьями, брюк, бра и коротких шорт. Кокетливые аутфиты дочери 57-летней легенды моды дополняли аксессуары из новой коллекции.

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Лила Мосс возглавила рекламный кампейн итальянского дома моды Ermanno Scervino
Лила Мосс возглавила рекламный кампейн итальянского дома моды Ermanno Scervino / Фото: instagram.com/ermannoscervino/

Лила Мосс позировала в Милане перед объективом культового дуэта фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи.

Ода свободе, эмансипации и женственности во всей красе.

— описала рекламный кампейн итальянская марка.

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Лила Мосс возглавила рекламный кампейн итальянского дома моды Ermanno Scervino
Лила Мосс возглавила рекламный кампейн итальянского дома моды Ermanno Scervino / Фото: instagram.com/ermannoscervino/

Лила Мосс возглавила рекламный кампейн итальянского дома моды Ermanno Scervino
Лила Мосс возглавила рекламный кампейн итальянского дома моды Ermanno Scervino / Фото: instagram.com/ermannoscervino/

Лила Мосс возглавила рекламный кампейн итальянского дома моды Ermanno Scervino
Лила Мосс возглавила рекламный кампейн итальянского дома моды Ermanno Scervino / Фото: instagram.com/ermannoscervino/

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Под фото модели на официальной странице Ermanno Scervino в Instagram фолловеры не пожалели слов восхищения: "Такая нежная, женственная, влюбленная!", "Не для всех, но красиво!", "Идеальная".

Напомним, что недавно дочь Мадонны снялась в провокационной фотосессии, которую раскритиковали в Сети.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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