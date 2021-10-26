Макияж и прически на Хэллоуин: самые трендовые идеи 2021 года

Чтобы создать идеальный образ на Хэллоуин, нужно немного косметики, чуточку средства для стайлинга волос и совсем капельку терпения!

Трендовый макияж на Хэллоуин-2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведьма, вампирша или Круэлла... В кого бы вы не перевоплотились на этот Хэллоуин, красивые прически и мейк для праздничного образа никто не отменял. В преддверии праздника мы подобрали для вас несколько несложных идей: выбирайте, вдохновляйтесь, воплощайте!

Любые из этих причесок легко сделать своими руками, нужно только немного фантазии и совсем чуть-чуть подручных средств.

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Идеи образов на Хэллоуин, чтобы быть в тренде

Мы собрали много жутких идей макияжа на Хэллоуин: от мейка радужного скелета и Пеннивайза, до классики в образе ведьмы. Вы обязательно найдете идеи, которые вам больше всего подходят.

Идеи образов на Хэллоуин / Фото: Pinterest

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Самые популярные образы Хэллоуина – это труп невесты, жуткие клоуны, тыквы, мистические существа и, конечно же, герои фильмов разных жанров.

Образ Круэллы на Хэллоуин / Фото: @reina.sangrienta

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В этом году у мейкап-артистов очень популярные разноцветные мейки на все лицо. Это отличная идея для Хэллоуина, но придется как следует постараться, вооружившись минимум тремя кистями для макияжа.

Макияж на Хэллоуин / Фото: @youngforevermakeup

Прическа на Хэллоуин 2021

Самый простой вариант прически – начес. Он отлично подойдет для образов ведьмы, вампира, зомби, мертвецов и прочих персонажей с "того света".

Идея прически на Хэллоуин / Фото: Pinterest

Все, что понадобится для такой прически – расческа и лак для волос сильной фиксации. Ну и, конечно, яркий макияж и маникюр в тему. Идеальный пример от Круэллы:

Образ Круэллы на Хэллоуин / Кадр из фильма "Круэлла"

Также можно зачесать волосы назад и зафиксировать их гелем, что создаст "мокрый" эффект, который можно дополнить стразами или блестящей пудрой.

Фото: @iva_sacic

Еще один вариант – собрать пучок на макушке, но сделать его слегка небрежным и украсить ободком с ушками кошки, рогами, использовать шпильки с декором в стиле Хэллоуин (можно найти в продаже с летучими мышками, тыквочками, мини-шляпками и т.д.).

Прическа на Хэллоуин / Фото: Pinterest

При отсутствии "реквизита" можно легко его сделать самостоятельно из подручных средств. Например, приклеить силуэты летучих мышей или пауков, вырезанных из картона. Кстати, это отличная идея для прически на Хэллоуин для детей.

Детские прически на Хэллоуин

Фото: Pinterest

Также девочкам понравятся дополнительные аксессуары в волосах в виде разноцветных канекалонов, снова-таки глиттера или разноцветного спрея для волос. Последнее, кстати, очень эффектно будет смотреться в качестве дополнения прически для коротких волос.

Прически на Хэллоуин 2021 / Фото: Pinterest

Еще один неоспоримый тренд – косы и всевозможные плетения. Как нельзя кстати эта прическа подойдет к празднику Всех святых: образ пиратки, ведьмы, суровой женщины-викинга, демоницы или соблазнительной мавки – такая прическа позволяет выбрать огромное количество луков.

Прическа на Хэллоуин / Фото: Pinterest

Идеи макияжа на Хэллоуин-2021

Не отходя от темы кос и пиратских причесок, предлагаем в этот Хэллоуин побыть морской разбойницей. Для этого нужно немного переборщить со smoky eyes, использовать помаду в тон, и при желании добавить стразы. Не забудьте накладные ресницы!

Макияж на Хэллоуин

Фото: Pinterest

Идеи макияжа на Хэллоуин

Фото: Pinterest

Страшного клоуна из фильма "Оно" еще никто не забыл и в 2021 году этим персонажем вдохновляются все больше девушек, создавая жутко-красивые макияжи. Если вы не сильны в гриме, прежде чем приступить к мейку, посмотрите несколько туториалов в YouTube.

Макияж для Хэллоуина-2021

Фото: Pinterest

Макияж клоуна на Хэллоуин

Фото: Pinterest

Более простой макияж подойдет для тех, кто не любит на Хэллоуин переодеваться в мистических героев и т.д. Просто наденьте красивую защитную маску, которую можно стилизовать классным принтом или украшениями, и сделайте макияж в подобных цветах.

Идеи макияжа на Хэллоуин

Фото: Pinterest

Идеи макияжа на Хэллоуин

Фото: Pinterest

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