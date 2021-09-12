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Последний выход: в чем пришли звезды на красную дорожку закрытия фестиваля в Венеции

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
12 сентября, 09:53
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Смотрим самые красивые наряды с красной дорожки десятого и последнего дня на Венецианском кинофестивале – скромная Мэгги Джилленхол и яркая Синтия Эриво
В чем звезды пришли на красную дорожку закрытия Венецианского кинофестиваля
В чем звезды пришли на красную дорожку закрытия Венецианского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Вчера вечером состоялась церемония закрытия 78-го Венецианского кинофестиваля и были названые его победители. Напомним, что главный приз – "Золотой лев" – достался французскому фильму "Событие" (L'évènement) режиссера Одри Диван.

Перед оглашением лауреатов венецианского кинофестиваля на красной дорожке звезды традиционно позировали в самых разных нарядах. Предлагаем последний раз посмотреть на их луки.

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Звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер в черном платье от Fawaz Gruosi.

Джоди Комер / Фото: Getty Images

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Пенелопа Крус, получившая награду как лучшая актриса, в серебристом платье с открытыми плечами и пышной юбкой.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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Синтия Эриво сменили два наряда. Первый – прозрачное платье с цветочным принтом.

Синтия Эриво / Фото: Getty Images

Второй – платье от Gucci в черно-белую полоску.

Синтия Эриво / Фото: Getty Images

Актриса Мелани Лоран в черном наряде с открытыми плечами от Armani Privé.

Мелани Лоран / Фото: Getty Images

Сирена Росси в черно-белом платье от Valentino.

Сирена Росси / Фото: Getty Images

Бразильская модель София Рейсинг в белом костюме от Monot.

София Рейсинг / Фото: Getty Images

Актриса Сара Гадон в розовом платье с вырезом от Valentino.

Сара Гадон / Фото: Getty Images

Мэгги Джилленхол в белом наряде от Proenza Schouler.

Мэгги Джилленхол / Фото: Getty Images

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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