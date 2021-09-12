Последний выход: в чем пришли звезды на красную дорожку закрытия фестиваля в Венеции

Смотрим самые красивые наряды с красной дорожки десятого и последнего дня на Венецианском кинофестивале – скромная Мэгги Джилленхол и яркая Синтия Эриво

В чем звезды пришли на красную дорожку закрытия Венецианского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Вчера вечером состоялась церемония закрытия 78-го Венецианского кинофестиваля и были названые его победители. Напомним, что главный приз – "Золотой лев" – достался французскому фильму "Событие" (L'évènement) режиссера Одри Диван.

Перед оглашением лауреатов венецианского кинофестиваля на красной дорожке звезды традиционно позировали в самых разных нарядах. Предлагаем последний раз посмотреть на их луки.

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Звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер в черном платье от Fawaz Gruosi.

Джоди Комер / Фото: Getty Images

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Пенелопа Крус, получившая награду как лучшая актриса, в серебристом платье с открытыми плечами и пышной юбкой.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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Синтия Эриво сменили два наряда. Первый – прозрачное платье с цветочным принтом.

Синтия Эриво / Фото: Getty Images

Второй – платье от Gucci в черно-белую полоску.

Синтия Эриво / Фото: Getty Images

Актриса Мелани Лоран в черном наряде с открытыми плечами от Armani Privé.

Мелани Лоран / Фото: Getty Images

Сирена Росси в черно-белом платье от Valentino.

Сирена Росси / Фото: Getty Images

Бразильская модель София Рейсинг в белом костюме от Monot.

София Рейсинг / Фото: Getty Images

Актриса Сара Гадон в розовом платье с вырезом от Valentino.

Сара Гадон / Фото: Getty Images

Мэгги Джилленхол в белом наряде от Proenza Schouler.

Мэгги Джилленхол / Фото: Getty Images

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