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Покупка дня: Nike выпустили уютные комнатные тапочки за 1555 грн

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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31 декабря, 16:00
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Бренд представил модель, которая сделает ваши рождественские праздники еще более уютными
Nike выпустили комнатные тапочки за 1555 грн
Nike выпустили комнатные тапочки за 1555 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Только поговорили о трендовых кроссовка, которые мы будем носить в 2022 году, как Nike представил новогодний сюрприз в виде тапочек-слипонов. Пара будто покрыта кремом с оттенками креп-розового.

Nike помогает создавать рождественскую уютную атмосферу с помощью новой расцветки Burrow, которая представлена в тапочках без косточек с флисовой подкладкой. Пара вдохновлена природой. Модель следует по стопам Nike Offline Pack и тафтинга Court Legacy Mid Deep Freeze.

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Nike выпустили уютные комнатные тапочки
Nike выпустили уютные комнатные тапочки / Фото: Nike

Сверху модель Burrow имеет нейлоновую конструкцию рипстоп с мешочком на молнии и вышитым логотипом Nike. И пусть вас эта форма и дизайн не вводят в заблуждение – подошва Burrow разработана для комфортного перебивания на самых разных поверхностях. Эта версия Burrow представлена в цветовой гамме "Light Orewood Brown" с хитами "Rose Whisper" на прозрачной белой подошве "Sail".

Nike выпустили уютные комнатные тапочки
Nike выпустили уютные комнатные тапочки / Фото: Nike

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Сейчас купить такие тапочки можно на сайте Nike в Японии за 57 долларов США (1555 грн).

Nike выпустили уютные комнатные тапочки
Nike выпустили уютные комнатные тапочки / Фото: Nike

Также смотрите кроссовки Nike в честь Парижа с символическим дизайном.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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