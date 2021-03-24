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#ПокажитеНас: Dove запускает кампанию в поддержку настоящей красоты в Украине

Сегодня, 09:30

Лицом украинской кампании стала рэп-исполнительница alyona alyona

Согласно международному исследованию 2019 года, 70%1 женщин во всем мире не отождествляют себя с теми образами, которые транслируют средства массовой информации. Именно поэтому 10 марта в Украине стартовал проект #ПокажитеНас. Это часть глобальной кампании, которая охватывает многие страны мира.

Кампанию инициировал бренд Dove совместно с организациями Getty Images и Girlgaze для того, чтобы поддержать многообразие женских образов в медиа и рекламе. Лицом украинской кампании стала рэп-исполнительница alyona alyona. Она призвала женщин принять свое тело и любить его, вместо того, чтобы следовать навязанным стандартам красоты.

"Женщины прекрасны. В любом возрасте, в любом теле, любого роста, с любым цветом кожи или глаз, с волосами или без, с формами или без... Женщины сильные и волевые, чувствуют сердцем и делают так много добра. Женщины разные.

Я хочу видеть разных женщин везде. На улицах, на обложках различных изданий, на телевидении, в соцсетях, в рекламе, на разных должностях. Я хочу, чтобы они проявляли себя и не боялись быть собой в своем теле. Ведь любовь к себе женщина транслирует через свою деятельность для всех окружающих, для всего мира. А мир в свою очередь требует красоты. Настоящей.

Я хочу видеть истинную красоту. Вместе с брендом Dove мы призываем все медиа показывать тела людей такими, какие они есть. Хочу, чтобы нас видели. Покажите нас.

Я счастлива, что вместе с Dove, Getty Images и Girlgaze мы меняем представление о женской красоте. Мы убеждены, что проект #ПокажитеНас поможет украинкам и женщинам во всем мире освободиться от стереотипов и принять себя такими, какие они есть", – отметила alyona alyona.

#ПокажитеНас (#ShowUs) – это коллекция фотоснимков женщин, созданная женщинами, чтобы разрушить стереотипное представление о красоте и показать их такими, какие они есть в жизни, а не такими, какими их хочет видеть кто-то другой.

В фотобиблиотеку #ПокажитеНас (#ShowUs) на базе крупнейшего в мире банка изображений Getty Images вошли более 10000 фотографий женщин из 39 стран мира. Все снимки без цифровой обработки, чтобы показать реальных женщин, многообразие внешности и их уникальную красоту. Все снимки были сделаны фотографами из организации Girlgaze, международного объединения женщин-фотографов, цели которого – положить конец стереотипному определению красоты, установив новый стандарт аутентичного, разнообразного и всеобъемлющего представительства женщин во всем мире.

"Dove осознает, как нереалистичные образы могут повлиять на уверенность женщины в себе и своей внешности, а также на возможности раскрыть свой потенциал. Уже более 60 лет мы верим в освобождение женщин от ограниченного представления о том, как они должны выглядеть, и демонстрируем все многообразие женской красоты в нашей рекламе", – рассказала Софи Галван (Sophie Galvani), вице-президент глобального офиса Dove. "Так возник проект #ПокажитеНас – база фотоснимков женщин, созданная женщинами. Мы предлагаем средствам массовой информации присоединиться к нам и начать использовать эти снимки".

Почему в данный момент?

Большинство женщин не чувствуют себя достаточно представленными в средствах массовой информации и рекламе, соответственно переход к более широкому определению красоты становится все более актуальным. На Getty Images популярность поискового запроса "реальные люди" за последний год выросла на 192%, "различные женщины" – на 168%, а "сильные женщины" – на 187%. Это свидетельствует о потребности в более реалистичном изображении женщин и их красоты. Также на 202% выросла потребность в стоковых изображениях, демонстрирующих женщин в более прогрессивных ролях.

"Объединение Girlgaze родилось из-за необходимости создать более реалистичное визуальное представление о женщинах во всем мире. Проект #ПокажитеНас – это инициатива, которая меняет правила игры, потому что мы убеждены: многообразие перед объективом и по ту сторону него – прямо пропорционально. Объединившись в глобальное сообщество фотографов, идентифицирующих себя как женщин, мы создали изображение, которые правдиво отражают женскую красоту", – рассказала Аманда где Каденет (Amanda De Cadenet), основательница и генеральный директор Girlgaze.

Несмотря на то, что индустрия средств массовой информации уже проделала большую работу, чтобы отойти от нереалистичных и искусственно созданных женских образов, женщины по всему миру утверждают, что эта работа еще далека от завершения. Ведь образы на страницах глянцевых изданий, в рекламе, кино, сериалах и социальных сетях транслируют идеалистические стандарты красоты и одновременно ограничивают наше представление о том, как должна выглядеть женщина и чего она может достичь.

Исторически именно средства массовой информации и рекламная индустрия внесли наибольший вклад в формирование стереотипов о том, как должна выглядеть женщина. Поэтому Dove совместно с организациями Getty Images и Girlgaze выступает за то, чтобы фотографии реальных женщин, созданные в рамках проекта #ПокажитеНас, использовались в медиа и рекламе.

"Getty Images – страстные борцы за реалистичность изображений. Мы гордимся, что благодаря партнерству с Dove и Girlgaze ведем визуальную индустрию к изменению представлений о женской красоте. Мы убеждены, что проект #ПокажитеНас сломает стереотипы в беспрецедентных масштабах, и мы приглашаем всех присоединиться к этому движению", – отметила Ребекка Свифт (Rebecca Swift), креативная директор Getty Images.

Каждое загруженое2 изображение из коллекции #ПокажитеНас поддержит женщин-фотографов и поможет пополнить коллекцию фотографий, чтобы средства массовой информации и рекламная индустрия могли отражать красоту еще большего количества женщин по всему миру.

Dove покажет женщинам всего мира, насколько разнообразна красота, чтобы в ответ они могли реализовать все свои возможности!

О Dove

Dove – бренд, принадлежащий компании Unilever, основанный в 1957 году в США.

Именно женщины всегда были вдохновением Dove, и с самого начала бренд стремился не только заботиться о них, но и показывать реальных женщин в своей рекламе. Dove верит, что красота доступна всем и она должна быть источником уверенности в себе, а не беспокойством. Миссия Dove – вдохновлять женщин по всему миру любить себя, быть в гармонии со своим телом и реализовывать себя и свой потенциал в любой сфере.

О Getty Images

Getty Images – крупнейший и один из самых надежных и уважаемых источников визуального контента в мире, с более 300 миллионами ресурсов, включая фотографии, видео и музыку, которые доступны на сайтах www.gettyimages.com и www.istock.com. Сайт Getty Images обслуживает клиентов почти по всему миру и является первоисточником визуального контента от лучших фотографов и видеооператоров мира.

О Girlgaze

Girlgaze, когда-то возникнув как хэштег в Instagram, который подчеркивает женскую перспективу, сегодня является международным объединением более 200 000 представительниц творческих профессий, цели которого – положить конец стереотипному определению красоты, установив новый стандарт аутентичного, разнообразного и всеобъемлющего представительства женщин во всем мире.

Объединение было основано в 2016 году Амандой де Каденет (Amanda De Cadenet), предпринимательницей, журналисткой, писательницей, фотографом и активисткой, и за относительно небольшой период своего существования уже поработало с Levi`s, Nike, Google, Warby Parker и другими мировыми брендами, создав оригинальные видео- и фотокампании с привлечением авторов из глобальной сети Girlgaze.

1 Эдельман Интелигенс, Влияние стереотипов красоты – исследование Квант: декабрь 2018 – февраль 2019; 9027 женщин в возрасте от 18 до 64 лет: Великобритания, США, Канада, Франция, Южная Африка, Бразилия, Аргентина, Китай и другие страны.

2 Условия использования фотографий смотрите на www.gettyimages.com .

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