Показ Louis Vuitton закрыла модель, потерявшая ноги из-за использования тампонов

Футуристические "доспехи", платья-кейпы и множество сияющих тканей в новой круизной коллекции бренда Louis Vuitton. Смотрите фото с показа

Лорен Вассер в показе круизной коллекции Louis Vuitton весна 2023 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Louis Vuitton представили круизную коллекцию сезона весна 2023. Креативный директор бренда Николя Гескьер рассказал американскому Vogue, что вдохновлялся образами богинь, супергероинь и женщин-воительниц.

В новой коллекции Гескьер решил разрушить дресс-код и создать сложные силуэты. Сам показ прошел в Институте Солка, спроектированного Луи Каном в Ла-Хойе (Калифорния).

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Дизайнер выбрал металлические ткани и украшения, которые отражали заходящее солнце, некоторые из которых были стеклянными, как зеркала, другие обеспечивали защиту от него, например, обернутые длинные льняные полотна вокруг голов моделей.

Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue

В других образах использованы элементы дизайна, характерные для водных видов спорта; раскрашенные аэрографом короткие юбки, напоминают о гидроциклах.

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Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue

В коллекции можно увидеть платья, одно объемнее другого, которые скроены из прочных жаккардовых тканей. Дополнили образ кроссовки на мягкой подошве.

Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue

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Ближе к концу показа зрители наблюдали куртки с огромными скульптурными воротниками и плечами, напоминающие доспехи богинь-супергероинь Амазонки.

Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue

Закрыла показ бренда модель Лорен Вассер. Девушка, которая потеряла обе ноги из-за синдрома токсического шока во время неправильного использования тампонов

Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue

Смотрите фото показа Louis Vuitton:

Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue 1 /13

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