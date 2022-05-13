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Показ Louis Vuitton закрыла модель, потерявшая ноги из-за использования тампонов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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13 мая, 15:40
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Футуристические "доспехи", платья-кейпы и множество сияющих тканей в новой круизной коллекции бренда Louis Vuitton. Смотрите фото с показа
Лорен Вассер в показе круизной коллекции Louis Vuitton весна 2023
Лорен Вассер в показе круизной коллекции Louis Vuitton весна 2023 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Louis Vuitton представили круизную коллекцию сезона весна 2023. Креативный директор бренда Николя Гескьер рассказал американскому Vogue, что вдохновлялся образами богинь, супергероинь и женщин-воительниц.

В новой коллекции Гескьер решил разрушить дресс-код и создать сложные силуэты. Сам показ прошел в Институте Солка, спроектированного Луи Каном в Ла-Хойе (Калифорния).

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Дизайнер выбрал металлические ткани и украшения, которые отражали заходящее солнце, некоторые из которых были стеклянными, как зеркала, другие обеспечивали защиту от него, например, обернутые длинные льняные полотна вокруг голов моделей.

Louis Vuitton Resort 2023
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue

В других образах использованы элементы дизайна, характерные для водных видов спорта; раскрашенные аэрографом короткие юбки, напоминают о гидроциклах.

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Louis Vuitton Resort 2023
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue

В коллекции можно увидеть платья, одно объемнее другого, которые скроены из прочных жаккардовых тканей. Дополнили образ кроссовки на мягкой подошве.

Louis Vuitton Resort 2023
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue

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Ближе к концу показа зрители наблюдали куртки с огромными скульптурными воротниками и плечами, напоминающие доспехи богинь-супергероинь Амазонки.

Louis Vuitton Resort 2023
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue

Закрыла показ бренда модель Лорен Вассер. Девушка, которая потеряла обе ноги из-за синдрома токсического шока во время неправильного использования тампонов

Louis Vuitton Resort 2023
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue

Смотрите фото показа Louis Vuitton:

Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 | Фото: Vogue
Louis Vuitton Resort 2023 / Фото: Vogue
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Вам будет интересно узнать, что 84-летний Энтони Хопкинс и 20-летняя дочь Синди Кроуфорд снялись в рекламе Loewe.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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