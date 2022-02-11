Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua

Цены - космос!

Аферист из Tinder

Любовь и секс

- 10 кг: WOW диета

Шок-отдых в Буковеле

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Что ждет модников в 2022 году: топ-8 трендов по мнению редакции

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 17:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Есть четкое и непоколебимое ощущение, что, порывшись на чердаке и отыскав школьную одежду, можно будет собрать стильную капсулу
ТОП-8 главных трендов, определяющих моду в 2022
ТОП-8 главных трендов, определяющих моду в 2022 / Фото: Инстаграм

Невольно вспомнилось детство и гардероб любимой куклы после первого дня Недели моды в Украине. А в целом современные тренды на мировых подиумах "телепортируют" нас в школьные годы, когда были в моде плиссированные юбки, джинсы с низкой посадкой, брюки-карго и другие недооцененные миром предметы гардероба. Пора подытожить и рассказать, что будет в моде в новом сезоне.

Неделя моды в Копенгагене дала понять, что с марта по май наш гардероб для уличного стиля заполнится стегаными куртками, удобными брюками-карго и трикотажными головными уборами. Кроме того, теперь мы будет покупать не просто мини-юбки, но еще и плиссированные, как во время сериала "Мятежный муть".

Реклама

ТОП-8 трендов этой весны, которые уже можно покупать

Стеганые куртки

Тренд пришел в мир из Великобритании в образах инфлюенсеров. Найти стеганные куртки и пальто сегодня можно без проблем в коллекциях брендов. Они начали покорять уличную моду в Украине еще осенью, а весной прогнозируется настоящий модный бум!

Балаклавы

Реклама

Ранее мы писали о стильных балаклавах, которые прекрасно воплощены в коллекциях Miu Miu и Paloma Wool. Кроме того, для любителей эксклюзивчика есть крутейший вариант купить балаклаву ручной вязки у "Творча Ба". Этот тренд тоже надолго с нами, не сомневайтесь.

Плиссированные мини-юбки

Неожиданный камбек плиссированной юбки тоже застал мир моды врасплох. Да и в целом, возвращается мода на "twee" — слово, которое имеет британские корни и определяется Оксфордским словарем как "чрезмерно или притворно причудливый, красивый или сентиментальный". То есть, школьная эстетика сериалов "Сплетница" и "Мятежный путь" снова с нами.

Реклама

Брюки-карго

Вот уж что действительно неожиданно наблюдать в списке модных ремейков, так это брюки-карго, отличительной чертой которых являются массивные накладные карманы. Будут в моде модели с низкой посадкой и свободного кроя.

Туфли на платформе

Туфли на платформе серьезно ворвались в моду и продолжают покорять подиумы. Модель, представленная в коллекции Versace весна-лето 2022, теперь появляется в гардеробе даже самых консервативных модниц.

Макси-юбки

Если мини-юбка вам не угодила, тогда приветствуйте моду на макси. Дизайнеры предлагают выбирать юбки до щиколоток, отсылающие к 1990-м годам. На парижской Неделе высокой моды было много подобных моделей. Дизайнеры советуют выбирать универсальный цвет и следить за прямыми силуэтами.

Вырезы

Вырезы никуда и не уходили, — можете сказать вы. Да, но в новом сезоне модельеры используют более тонкие детали — вырезы у горловины, ромбы на пупке и открытые пространства на бедрах.

Туфли "Мэри Джейн"

Ну и последний на сегодня тренд "туфли школьницы". Если собрались реинкарнировать в свой стиль плиссированную мини-юбку, то без этой обуви, считайте, деньги пойдут "на ветер". Эта изящная девичья обувь недавно появилась на подиумах Chanel, Christian Dior и J.W. Anderson, и моментально завоевало сердца streetstyle-звезд.

Не хотим портить настроение, но напоминаем: выглядывающие стринги возвращаются в моду.

Также смотрите, ТОП-5 мини-юбок, которые будут в моде весной 2022, кроме вышеупомянутой плиссировки.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
7 — 13 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять