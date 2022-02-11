Что ждет модников в 2022 году: топ-8 трендов по мнению редакции

Есть четкое и непоколебимое ощущение, что, порывшись на чердаке и отыскав школьную одежду, можно будет собрать стильную капсулу

ТОП-8 главных трендов, определяющих моду в 2022 / Фото: Инстаграм

Невольно вспомнилось детство и гардероб любимой куклы после первого дня Недели моды в Украине. А в целом современные тренды на мировых подиумах "телепортируют" нас в школьные годы, когда были в моде плиссированные юбки, джинсы с низкой посадкой, брюки-карго и другие недооцененные миром предметы гардероба. Пора подытожить и рассказать, что будет в моде в новом сезоне.

Неделя моды в Копенгагене дала понять, что с марта по май наш гардероб для уличного стиля заполнится стегаными куртками, удобными брюками-карго и трикотажными головными уборами. Кроме того, теперь мы будет покупать не просто мини-юбки, но еще и плиссированные, как во время сериала "Мятежный муть".

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ТОП-8 трендов этой весны, которые уже можно покупать

Стеганые куртки

Тренд пришел в мир из Великобритании в образах инфлюенсеров. Найти стеганные куртки и пальто сегодня можно без проблем в коллекциях брендов. Они начали покорять уличную моду в Украине еще осенью, а весной прогнозируется настоящий модный бум!

Балаклавы

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Ранее мы писали о стильных балаклавах, которые прекрасно воплощены в коллекциях Miu Miu и Paloma Wool. Кроме того, для любителей эксклюзивчика есть крутейший вариант купить балаклаву ручной вязки у "Творча Ба". Этот тренд тоже надолго с нами, не сомневайтесь.

Плиссированные мини-юбки

Неожиданный камбек плиссированной юбки тоже застал мир моды врасплох. Да и в целом, возвращается мода на "twee" — слово, которое имеет британские корни и определяется Оксфордским словарем как "чрезмерно или притворно причудливый, красивый или сентиментальный". То есть, школьная эстетика сериалов "Сплетница" и "Мятежный путь" снова с нами.

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Брюки-карго

Вот уж что действительно неожиданно наблюдать в списке модных ремейков, так это брюки-карго, отличительной чертой которых являются массивные накладные карманы. Будут в моде модели с низкой посадкой и свободного кроя.

Туфли на платформе

Туфли на платформе серьезно ворвались в моду и продолжают покорять подиумы. Модель, представленная в коллекции Versace весна-лето 2022, теперь появляется в гардеробе даже самых консервативных модниц.

Макси-юбки

Если мини-юбка вам не угодила, тогда приветствуйте моду на макси. Дизайнеры предлагают выбирать юбки до щиколоток, отсылающие к 1990-м годам. На парижской Неделе высокой моды было много подобных моделей. Дизайнеры советуют выбирать универсальный цвет и следить за прямыми силуэтами.

Вырезы

Вырезы никуда и не уходили, — можете сказать вы. Да, но в новом сезоне модельеры используют более тонкие детали — вырезы у горловины, ромбы на пупке и открытые пространства на бедрах.

Туфли "Мэри Джейн"

Ну и последний на сегодня тренд "туфли школьницы". Если собрались реинкарнировать в свой стиль плиссированную мини-юбку, то без этой обуви, считайте, деньги пойдут "на ветер". Эта изящная девичья обувь недавно появилась на подиумах Chanel, Christian Dior и J.W. Anderson, и моментально завоевало сердца streetstyle-звезд.

Не хотим портить настроение, но напоминаем: выглядывающие стринги возвращаются в моду.

Также смотрите, ТОП-5 мини-юбок, которые будут в моде весной 2022, кроме вышеупомянутой плиссировки.