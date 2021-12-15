Что слушать: 10 лучших подкастов 2021 года по версии Apple

Вслед за модными итогами Google и трендами Instagram 2022, копания Apple назвала самые популярные англоязычные подкасты в 2021 году. Их можно прослушать на платформе.

Вице-президент Apple Music and Beats Оливер Шуссер рассказал:

2021 год ознаменовал начало новой главы для подкастинга из шоу, которые тронули нас так, как никогда ранее. Для нас большая честь отметить феноменальных создателей, которые изменяют определение подкастинга с помощью лучших шоу в этом году, и помочь большему количеству слушателей во всем мире открыть, насладиться и поддержать их вдохновляющую работу.