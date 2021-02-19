Подсмотрено у принцесс: 5 лучших свадебных платьев в 2021-м году

Современный взгляд на классические платья знаменитых невест

За свадьбой Меган Маркл и принца Гарри следили, наверное, все, а платье герцогини обсуждали очень долго. Но помимо британской королевской семьи существует еще ряд знаменитых династий. Их свадьбы – утонченные и изысканные, а современные невесты-принцессы – очень стильные и завораживающие.

Чтобы любая могла повторить образ "как у принцессы", мы собрали 5 самых интересных свадебных луков представительниц королевских кровей и повторили их в более современном стиле.

Лучшие свадебные платья принцесс: ТОП-5 нарядов

Современные аристократичные свадьбы достаточно сильно отличаются от прошлых столетий. В них однозначно меньше помпезности, а многие пары даже скрывают локации свадеб, чтобы разделить момент исключительно с самыми близкими и родными.

Например, племянница князя Монако Шарлотта Казираги и ее супруг кинопродюсер Дмитрий Рассама держали место проведения гражданской церемонии в строгой секретности. Для этой части праздника внучка Грейс Келли выбрала легкое и нежное платье из кружева.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассама

Фото: Félix Dol-Maillot

Для летней и неформальной свадьбы, где-то в яблочном саду, предлагаем вдохновиться Шарлоттой и выбрать струящееся платье, дополнив образ яркой обувью и аксессуарами с растительными мотивами.

Фото: Сегодня

Спустя почти месяц молодожены устроили второе празднество. Для публичной части свадьбы внучка принцессы Грейс выбрала классическое белое платье с открытым верхом.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассама

Фото: Félix Dol-Maillot

Наш вариант – похожее атласное, в меру пышное, белое платье. Это беспроигрышный вариант, ведь оно будет актуальным всегда.

Фото: Сегодня

Екатерина Малышева – лондонский дизайнер русских кровей, для своего бракосочетания с принцем Ганноверским Эрнстом Августом-младшим выбрала пышное расшитое камнями и бисером платье, все, как полагается настоящей принцессе.

Екатерина Малышева и Эрнст Август-младший

Фото: Gisela Schober

В 2021 году идеально дополнят образ с подобным пышным платьем ненавязчивые аксессуары теплого золотого оттенка.

Фото: Сегодня

Еще одним примером того, что современные девушки королевских кровей выбирают более лаконичные образы, стала свадьба эрцгерцогини Австрии и принцессы Венгрии, Богемии и Хорватии 26-летней Элеоноры фон Габсбург и бельгийского автогонщика Жерома д'Амброзио.

Элеонора фон Габсбург и Жером д'Амброзио

Фото: Instagram @ELEONOREHABSBURG

Такой минималистичный образ подойдет и для романтичного ужина во время медового месяца. А чтобы он не был слишком простым, предлагаем добавить босоножки с крупным жемчугом и массивные аксессуары.

Фото: Сегодня

Королевская свадьба кронпринцессы Швеции Виктории и Даниэля Вестлинга была названа "крупнейшей королевской свадьбой Европы со времен свадьбы принца Уэльского и леди Дианы Спенсер в 1981 году.

Принцесса Швеции Виктория и Даниэль Вестлинг

Фото: Getty Images

Для бракосочетания кронпринцесса Виктория выбрала приталенное платье с открытыми плечами. Мы же предлагаем разбавить классический образ добавив воздушные и пышные полупрозрачные рукава.

Фото: Сегодня

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 модных цветов этой весны.

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