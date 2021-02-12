Подарок за 3 миллиона гривен! Мы нашли самое дорогое кольцо ко Дню Валентина (репортаж)
Подборка удивит женщин и шокирует мужчин
Остаются считанные дни до Дня святого Валентина! Поэтому мы решили посетить премиальные бутики Киева, чтобы показать самые дорогие кольца, которые есть в наличии. Скажу одно: мужчины будут шокированы, а женщины захотят получить эти украшения в подарок!
Пришла я во всем известные Cartier, Bvlgari, Noblesse и Tiffany & Co. И минимальный прайс на кольцо в нашей дорогой подборке стартует от... 626 тысяч гривен до 3 миллионов 19 тысяч 300 гривен. А это неудивительно, потому что места — еще с тех премиальных!
Где столичная локация любителей особенного пронизана итальянским шиком.
Здесь самое дорогое кольцо Serpenti Viper в наличии, и стоит оно 626 тысяч гривен.
Драгоценность из белого золота в 18 карат напоминает змею, что и свойственно итальянскому бренду, ведь это их тотемное животное.
Бриллианты 1.83 карата так и мотивируют надеть кольцо к вечернему платью и отправиться на романтический ужин в День святого Валентина.
Словом, единица стоимостью 626 тысяч гривен таки пользуется популярностью, но не разлетается, как горячие пирожки. Продают таких до 10 в год, а кольцо, которое мы увидели на прилавке, ожидает своего клиента лишь месяц. И подойдет оно той, которая любит роскошь и выделяться!
Следующее "сокровище" я нашла у украинского дистрибьютора украшений Noblesse, где кольцо от Crivelli поразило своим контрастом! А цена шокировала ...
Вы посмотрите на темно-синей сапфир весом в 14.59 карат. И не без бриллиантов 3.74 карата.
Ну и цена, конечно, соответствует роскошной величине сапфира — 3 миллиона 28 тысяч 20 гривен.
Каждая девушка хотела бы почувствовать эту драгоценность на cебе, не так ли?
У принцессы Дианы было похожее кольцо с сапфиром, которое и сейчас носит Кейт Миддлтон.
Сами посмотрите, сложно отвести глаза, как и от варианта, который мы нашли в столице!
К слову, кольцо Crivelli за 3 миллиона 28 тысяч 20 гривен не найти на сайте бутика! И нам о нем рассказал консультант как об одном из эксклюзивных предложений, которому нет аналога в их ассортименте.
Здесь самым дорогим кольцом стала пантера (в прямом смысле слова). Цена ее шокировала, это больше двух миллионов гривен!
Консультантка сказала, что такая пантера — визитка бутика и драгоценность премиум-класса.
Что в ней особенного? Все: она из белого золота (18 карат), с ониксом, набором с двумя изумрудами и 392 бриллиантами блестящей огранки на 1,18 карат!
Если кратко — украшение формата "дорого-богато"! И цена его — 2 миллиона 570 тысяч гривен. Но если так разобраться, то оно обойдется дешевле, чем Crivelli за 3 миллиона 28 тысяч 20 гривен.
Дикую кошку Cartier любят не только киевляне, но и мировые селебрити. Подобное украшение с премиум-коллекции бренда красовалось на руках Евы Мендес, Леди Гаги и даже Jay-Z на одной из церемоний "Грэмми". Но его драгоценность стоит на 3 миллиона гривен дороже, чем то, которое мы нашли в столице!
Словом, с таким подарком точно не прогадаете на День влюбленных
Место, откуда каждая женщина мечтает получить бирюзовый футляр с украшением! Особенно, если это День святого Валентина.
Самое дорогое кольцо в ювелирном доме — из коллекции Tiffany True. И стоит оно 634 тысячи 920 гривен.
Да, именно столько стоит мечта едва ли не каждой девушки! Вангуем, что парни после услышанной цены хотели бы, чтобы мечта их любимых стоила чуть меньше.
Что особенного в этом бриллианте, кроме признания бренда на рынке и среди женской половины населения?
Здесь платина в сочетании с драгоценными бриллиантами 1.08 карат впечатляют! Бриллиантовую инициативу такого формата в подарок 100% оценят женщины.
Промониторив десятки официальных сайтов с драгоценностями, могу сказать: всех ценников доступных колец вы не найдете на онлайн-сайтах! А дорогие варианты — тем более
Поэтому вы с легкостью можете сделать сюрприз своей второй половинке: приведите ее в один из таких бутиков вместо ресторана, но учтите — ужин в таком случае обойдется вам в несколько миллионов гривен.
Ранее мы рассказывали, что нашли в Киеве любимое шампанское Мадонны за 149 тысяч гривен.
Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина
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