Подарок за 3 миллиона гривен! Мы нашли самое дорогое кольцо ко Дню Валентина (репортаж)

Подборка удивит женщин и шокирует мужчин

Остаются считанные дни до Дня святого Валентина! Поэтому мы решили посетить премиальные бутики Киева, чтобы показать самые дорогие кольца, которые есть в наличии. Скажу одно: мужчины будут шокированы, а женщины захотят получить эти украшения в подарок!

Пришла я во всем известные Cartier, Bvlgari, Noblesse и Tiffany & Co. И минимальный прайс на кольцо в нашей дорогой подборке стартует от... 626 тысяч гривен до 3 миллионов 19 тысяч 300 гривен. А это неудивительно, потому что места — еще с тех премиальных!

Начнем с бренда BVLGARI!

Где столичная локация любителей особенного пронизана итальянским шиком.

Бутик BVLGARI Фото: Сегодня

Здесь самое дорогое кольцо Serpenti Viper в наличии, и стоит оно 626 тысяч гривен.

SERPENTI VIPER Фото: BVLGARI

Драгоценность из белого золота в 18 карат напоминает змею, что и свойственно итальянскому бренду, ведь это их тотемное животное.

Serpenti Viper за 626 000 гривен Фото: BVLGARI

Бриллианты 1.83 карата так и мотивируют надеть кольцо к вечернему платью и отправиться на романтический ужин в День святого Валентина.

Словом, единица стоимостью 626 тысяч гривен таки пользуется популярностью, но не разлетается, как горячие пирожки. Продают таких до 10 в год, а кольцо, которое мы увидели на прилавке, ожидает своего клиента лишь месяц. И подойдет оно той, которая любит роскошь и выделяться!

Следующее "сокровище" я нашла у украинского дистрибьютора украшений Noblesse, где кольцо от Crivelli поразило своим контрастом! А цена шокировала ...

Кольцо от Crivelli Фото: Noblesse

Вы посмотрите на темно-синей сапфир весом в 14.59 карат. И не без бриллиантов 3.74 карата.

Ну и цена, конечно, соответствует роскошной величине сапфира — 3 миллиона 28 тысяч 20 гривен.

Каждая девушка хотела бы почувствовать эту драгоценность на cебе, не так ли?

У принцессы Дианы было похожее кольцо с сапфиром, которое и сейчас носит Кейт Миддлтон.

Принцесса Диана и Кейт Миддлтон с обручальным кольцом Фото: Pinterest

Сами посмотрите, сложно отвести глаза, как и от варианта, который мы нашли в столице!

К слову, кольцо Crivelli за 3 миллиона 28 тысяч 20 гривен не найти на сайте бутика! И нам о нем рассказал консультант как об одном из эксклюзивных предложений, которому нет аналога в их ассортименте.

Не обошли и дом Cartier перед праздником влюбленных!

Здесь самым дорогим кольцом стала пантера (в прямом смысле слова). Цена ее шокировала, это больше двух миллионов гривен!

Премиум-единица Cartier Фото: Cartier

Консультантка сказала, что такая пантера — визитка бутика и драгоценность премиум-класса.

Что в ней особенного? Все: она из белого золота (18 карат), с ониксом, набором с двумя изумрудами и 392 бриллиантами блестящей огранки на 1,18 карат!

Премиум-единица Cartier Фото: Cartier

Если кратко — украшение формата "дорого-богато"! И цена его — 2 миллиона 570 тысяч гривен. Но если так разобраться, то оно обойдется дешевле, чем Crivelli за 3 миллиона 28 тысяч 20 гривен.

Дикую кошку Cartier любят не только киевляне, но и мировые селебрити. Подобное украшение с премиум-коллекции бренда красовалось на руках Евы Мендес, Леди Гаги и даже Jay-Z на одной из церемоний "Грэмми". Но его драгоценность стоит на 3 миллиона гривен дороже, чем то, которое мы нашли в столице!

Jay-Z на церемонии Грэмми в Cartier Фото: Pinterest

Словом, с таким подарком точно не прогадаете на День влюбленных

Последний бутик, куда я пришла за самым дорогим кольцом, — Tiffany & Co.

Место, откуда каждая женщина мечтает получить бирюзовый футляр с украшением! Особенно, если это День святого Валентина.

Упаковка от Tiffany Фото: Tiffany & Co

Самое дорогое кольцо в ювелирном доме — из коллекции Tiffany True. И стоит оно 634 тысячи 920 гривен.

Кольцо за 634 920 грн Фото: Tiffany & Co

Да, именно столько стоит мечта едва ли не каждой девушки! Вангуем, что парни после услышанной цены хотели бы, чтобы мечта их любимых стоила чуть меньше.

Что особенного в этом бриллианте, кроме признания бренда на рынке и среди женской половины населения?

Кольцо за 634 920 грн Фото: Tiffany & Co

Здесь платина в сочетании с драгоценными бриллиантами 1.08 карат впечатляют! Бриллиантовую инициативу такого формата в подарок 100% оценят женщины.

Итого

Промониторив десятки официальных сайтов с драгоценностями, могу сказать: всех ценников доступных колец вы не найдете на онлайн-сайтах! А дорогие варианты — тем более

Поэтому вы с легкостью можете сделать сюрприз своей второй половинке: приведите ее в один из таких бутиков вместо ресторана, но учтите — ужин в таком случае обойдется вам в несколько миллионов гривен.

Ранее мы рассказывали, что нашли в Киеве любимое шампанское Мадонны за 149 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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