Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Медицинская помощь

Жилье в Польше

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Платье украинского дизайнера станет экспонатом Института костюма Анны Винтур

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 15:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наряд Валентины Саниной-Шлее будет красоваться на почетном месте в самом престижном музее костюма и прославит Украину на весь мир
Платье украинского дизайнера выставили в Музей костюма в MET в Нью-Йорке
Платье украинского дизайнера выставили в Музей костюма в MET в Нью-Йорке / Фото: Pinterest, instagram.com/metmuseum/

Сейчас весь мир говорит про Украину, включая модную индустрию, а синий и желтый — точно станут главными цветами года. Ранее мама Илона Маска поддержала нашу страну, позируя в одежде украинских брендов и призывая НАТО закрыть небо над Украиной. Теперь Институт костюма Метрополитен-музея покажет всему миру платье украинского дизайнера.

Институт костюма Метрополитен-музея обновил выставку Part One: In America: A Lexicon of Fashion и заменил 70% предметов работами 35 дизайнеров, включая наряды деятелей моды 20 века и современных молодых креаторов. Среди них — платье украинского дизайнера Валентины Саниной-Шлее.

Реклама

Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / Фото: t.me/theblueprintnews

Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / Фото: t.me/theblueprintnews

Мода — единственная форма искусства, которая может так быстро и так прямо реагировать на времена, в которые мы живем, из-за эфемерности моды. Иногда это делается более преднамеренно в ответ на происходящее, а иногда более тонко и затрагивает коллективное сознание.

— сказал Эндрю Болтон, куратор Института костюма Метрополитен-музея.

Реклама

Также на выставке мы увидим килт-накидку в виде лоскутного одеяла Эли Рассела Линнетца, в которой A$AP Rocky был на красной дорожке Met Gala прошлой осенью, а также белое платье из шифона Верджила Абло с принтом в виде граффити.

Еще на престижной выставке появится накидка Андре Леона Телли — в качестве оммажа бывшему креативному директору Vogue, который ушел из жизни в январе этого года.

Реклама

Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / Фото: t.me/theblueprintnews

Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / Фото: t.me/theblueprintnews

Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / Фото: t.me/theblueprintnews

Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / Фото: t.me/theblueprintnews

Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Платье украинского дизайнера покажут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / Фото: t.me/theblueprintnews

Напомним, как представителям украинской модной индустрии найти работу во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять