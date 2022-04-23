Писанки: история, виды и что нельзя с ними делать

Как и когда возникла традиция расписывать яйца на Пасху, можно ли есть расписанные яйца, какие виды кроме крашенок существуют и в чем между ними разница – читайте в материале

В чем разница между писанкой и крашенкой и сколько видов еще существует / Фото: Инстаграм, Коллаж: Сегодня

В светлый праздник Воскресения Христа, мы выбираем красивые варианты открыток, чтобы поздравить близких, печем пасхи и красим яйца. Рассказываем о том, что стоит знать о крашенках.

История

Стоит знать, что традиция разрисовывать яйца существовала во всем мире. Но, именно в Украине роспись писанки стала традицией и искусством, начиная еще с Х века. Сегодня считается, что это национальная украинская традиция.

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Расписывают именно яйца неспроста, так как они являются символом жизни и возрождения – оно не есть живое, но способно давать жизнь.

Сама писанка – это символ происхождения мира, напоминание о солнце. Стоит знать, что сакральной силой обладает только "живое" яйцо. Керамические или деревянные – это скорее сувениры.

Писанка

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Заслуженная мастерица народного творчества Украины, член Национального союза мастеров народного искусства Украины, кандидат педагогических наук, автор почти 20 научных работ Светлана Стадник рассказывает:

Неизвестно, откуда пришел к нам обычай красить яйца и все связанное с этим мифологически-обрядовое содержание. Об этом обычае вспоминают в своих записях еще Ювеналий, Овидий и Плиний. Римляне использовали крашеные яйца в своих ритуальных играх и обрядах, считая атрибутом творца всей природы, который всюду действует и все в себе вмещает. В Европу он попал наверняка от азиатских или семитских народов, в которых еще до рождения Христа существовал обычай на новый год класть на стол вареные крашеные яйца и дарить их своим благодетелям. Корнелий Брюн, посетивший Персию в 1704 году, вспоминает, что местные жители поздравляли друг друга с новым годом крашеными яйцами. Особенно интересен персидский космогонический миф, за которым сначала, кроме божества, не было ничего, наконец родилось яйцо, которое покрыла своими черными крыльями ночь, а заботился о нем старший сын Творца – любовь. Когда яйцо созрело, из него возникла Вселенная.

Виды

Всего существует пять видов крашеных яиц:

писанки – яйца, которые расписывают с помощью воска;

крашенки – яйца, покрашенные в один цвет;

крапанки – крашеные яйца, на которые наносят цветные точки;

шкрябанки – яйца с орнаментом, который шкрябают иголкой;

малеванки – яйца, которые разрисовывают кистями.

Малеванки / Фото: Инстаграм

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Что можно и что нельзя делать с писанками

Помните, писанки – это сакральные объекты и с ними нужно быть осторожными. В дохристианские времена писанки закапывали рядом с полем, где должен был сойти урожай. Но народным поверьям писанки были источником плодородия земли, богатства, предотвращали разные напасти, защищали от стихийного бедствия.

После Крещения Руси писанками украшали и дом: их подвешивали у икон.

Крашенки / Фото: Инстаграм

После праздничной службы в церкви, семья приходила домой и обязательно перед завтраком умывались водом из миски, в которую заранее клали три красные писанки и коралловые бусы. Молодые девушки, замужнего возраста, должны были умываться первыми, а в конце они забирали писанки. После умывания воду считали священной, ее выливали только под цветы или фруктовые деревья. Люди верили, что такая вода улучшит рост растений.

Выбрасывать писанку было нельзя. Если яйцо случайно билось, его скорлупу либо закапывали в землю, либо пускали по воде.

Читайте о том, что на самом деле означает символы на писанках на сайте Vogue.ua.

Ранее мы рассказывали, как покрасить яйца на Пасху натуральным способом