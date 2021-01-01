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Пальто Balenciaga и сапоги Christian Dior: Мелания Трамп надела на себя 4,5 тысячи долларов

Сегодня, 19:26

Первая леди вернулась в Белый дом в стильном аутфите

На традиционной новогодней вечеринке во Флориде Мелания Трамп в этом году не появилась. Накануне первая леди и ее супруг Дональд Трамп вернулись в Вашингтон.

Мелания вышла из самолета в бойфренд-пальто в клетку с объемными рукавами и широким воротником от Balenciaga стоимостью 2900 долларов. К пальто она подобрала пару черных сапог из кожи от Christian Dior за 1690 долларов.

Мелания Трамп в пальто Balenciaga и сапогах Christian Dior
Мелания Трамп в пальто Balenciaga и сапогах Christian Dior
Фото: Getty Images

50-летняя Трамп дополнила свой стильный образ кожаными перчатками Bottega Veneta и солнцезащитными очками от Saint Laurent.

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Мелания Трамп любит французские бренды. В минувшем году на вечеринке в Мар-а-Лаго она блистала в платье от Givenchy стоимостью 4470 долларов. Она также часто появлялась на публике в вещах от Balmain, Chanel и т. д.

Ранее Мелания и Дональд Трамп поделились последним рождественским фото из Белого дома.

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