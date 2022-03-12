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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Красиво до крови: Oriflame заявили, что остаются в России

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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12 марта, 20:00
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Гендиректор Oriflame Магнус Бреннстрем назвал российское вторжение в Украину "ужасной катастрофой", но бренд останется в РФ
Oriflame заявили, что остаются в России
Oriflame заявили, что остаются в России / Фото: Коллаж: Сегодня, Oriflame

Совесть — это роскошь, а она, как известно, присуща не всем. На фоне адекватных мировых брендов, которые без сожаления ушли из РФ, после вторжение страны-агрессора в Украину, оставив за собой лишь голые витрины, шведская косметическая компания Oriflame (может, помните такую по многочисленным анекдотам про ее консультантов) останется на российском рынке.

Гендиректор Oriflame Магнус Бреннстрем поспешил оправдаться, мол, на российский рынок приходится около 16% мировых продаж. А российское вторжение в Украину назвал "ужасной катастрофой", но ничем помочь не может. Хотя, нет — вот деньги собирают.

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Oriflame имеет завод в России с 1000 сотрудников и около 1 млн консультантов-реселлеров, которые осуществляют прямые продажи. В 2021 года на Россию приходилось 16% продаж компании, которые составили чуть более 1 млрд евро.

Также компания благородно заявила, что остается в России только для того, чтобы поддержать консультантов, единственным источником дохода которых, якобы, является продажа косметики Oriflame.

Как-то даже нет энергии тратить злость на Oriflame, когда твою страну поддерживают ведущие мировые бренды: ранее Россию покинули Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk, Nike и многие другие. Спасибо, друзья!

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Напомним, что NFT украинского флага продано за 198 млрд грн. Даже метавселенная с нами!

Также Варшава и Краков переполнены и больше не могут принимать беженцев. Куда ехать в ЕС, кроме Польши.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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