Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua

Мотивация жить

Стиль Зеленской

Love Is...

Women's power

25 лет UFW

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Одежда для беременных? Не слышала: Рианна снова удивила дерзким винтажным луком

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 09:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Знаменитость рискует нарваться на критику всех "яжематерей" мира, ведь никто ранее так не демонстрировал беременную сексуальность
Мода для беременных от Рианны
Мода для беременных от Рианны / Фото: instagram.com/shotbynyp/

Беременная Рианна не перестает будоражить публику своими смелыми образами. Ранее на этой неделе знаменитость появилась в топе со шнуровкой и легинсах со штрипками, а теперь снова удивила стильным выходом в винтажном луке.

Ожидающую первенца знаменитость заметили в ресторане с ее семьей 9 февраля. 33-летняя Рианна выглядела сногсшибательно в топе с глубоким вырезом и шубе из денима, продолжая расширять границы в своем невероятном стиле для беременных.

Реклама

Мода для беременных от Рианны
Мода для беременных от Рианны / Фото: instagram.com/shotbynyp/

Многие женщины не понимают, зачем певица так демонстрирует свое интересное положение. Но давние поклонники РиРи уже давно поняли, что суеверность их кумиру не грозит.

Мода для беременных от Рианны
Мода для беременных от Рианны / Фото: instagram.com/shotbynyp/

Реклама

Образ певицы состоял из винтажного пальто из джинсовой ткани и меха, бюстгальтера Plein Sud из кожи питона, топа Fendi с меховой отделкой, винтажной сумки Christian Dior с принтом тай-дай, камуфляжной кепки Awake NY и босоножек Tom Ford из змеиной кожи.

Мода для беременных от Рианны
Мода для беременных от Рианны / Фото: instagram.com/shotbynyp/

Мода для беременных от Рианны
Мода для беременных от Рианны / Фото: instagram.com/shotbynyp/

Реклама

Аксессуары знаменитость тоже подобрала с размахом: золотые цепочки Jacquie Aiche с бриллиантами, бриллиантовое колье Patcharavipa, кольца Briony Raymond с бриллиантами и длинное ожерелье с подвесками Lang Antiques.

Также смотрите:

Рианна выпустила коллекцию помад за 600 грн. Их можно заказать с доставкой в Украину

Секси мамочки: смелые образы беременных Рианны, Дженнер и Ратаковски

Бывшего Рианны вновь обвинили в изнасиловании

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
7 — 13 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять