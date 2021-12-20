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Образ дня: звезда "Матрицы" Кэрри-Энн Мосс на премьере фильма в Сан-Франциско

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
20 декабря, 11:29
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Для выхода на зеленую дорожу события голливудская актриса выбрала эффектное платье в стиле "Матрицы" от Oscar de la Renta
Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз на зеленой дорожке премьеры фильма "Матрица: Воскрешение"
Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз на зеленой дорожке премьеры фильма "Матрица: Воскрешение" / Фото: Коллаж: Сегодня

На выходных в Сан-Франциско состоялась премьера новой части "Матрицы". Продолжение фантастической эпопеи вышло под названием "Матрица: Воскрешение".

На зеленую дорожку события прибыли главные герои киносаги: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Приянка Чопра Джонас, Нил Патрик Харрис и многие другие.

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Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз на зеленой дорожке премьеры фильма "Матрица: Воскрешение"
Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз на зеленой дорожке премьеры фильма "Матрица: Воскрешение" / Фото: the matrix movie

Все внимание к себе приковала исполнительница роли Тринити – актриса Кэрри-Энн Мосс. Звезда вышла к поклонникам в шикарном платье Oscar de la Renta, созданном брендом специально для нее.

Кэрри-Энн Мосс на зеленой дорожке премьеры фильма "Матрица: Воскрешение"
Кэрри-Энн Мосс на зеленой дорожке премьеры фильма "Матрица: Воскрешение" / Фото: Getty Images

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Вечерний наряд был украшен декором в виде зелено-серебристых блесток, напоминающий цифровой дождь.

На странице Oscar de la Renta в Intagram опубликовали процесс создания платья из тончайшего шелка, украшенного плисированной накидкой.

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Напомним, в украинский прокат "Матрица: Воскрешение" выходит уже 23 декабря. Научно-фантастический боевик, снятый Ланой Вачовски, стал четвёртой картиной в серии "Матрица".

Нил Патрик Харрис вместе с партнером Дэвидом Барткой
Нил Патрик Харрис вместе с партнером Дэвидом Барткой / Фото: the matrix movie

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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