Образ дня: волнующая Дженнифер Лопес и по уши влюбленный Бен Аффлек на премьере фильма "Нежный бар"

Этот выход парочки на красную дорожку точно войдет в историю

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пришли вместе на премьеру драмы "Нежный бар" / Фото: Коллаж: Сегодня

12 декабря в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Джорджа Клуни "Нежный бар". Представлял фильм исполнитель главной роли Бен Аффлек. Он пришел на кинопремьеру вместе с возлюбленной Дженнифер Лопес, которая недавно смело поэкспериментировала с прической, перекрасив волосы в розовый цвет.

Одна из самых красивых пар Голливуда, 49-летний Бен Аффлек и 52-летняя Дженнифер Лопес, появилась на премьере драмы "Нежный бар", где Аффлеку досталась главная роль. Сюжет повествует о подростке, который ищет замену отцу среди посетителей бара своего дяди Чарли. Его и сыграл Бен. Режиссером и продюсером ленты сервиса Amazon стал Джордж Клуни.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пришли на премьеру "Нежный бар" / Фото: Getty Images

Поскольку создатель ленты и его красивая супруга Амаль Клуни на вечеринке не появились, все лучи славы достались Аффлеку и Лопес. Джей Ло выглядела великолепно в легком струящемся платье из прозрачного голубого шифона с приличным декольте и акцентом в виде бантика на талии от Elie Saab. Дополнила образ звезда белым клатчем Tyler Ellis.

Дженнифер Лопес на премьере драмы "Нежный бар" / Фото: Getty Images

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Образ Дженнифер Лопес на премьере драмы "Нежный бар" / Фото: Getty Images

Влюбленные глаза половинок стали главным украшением мероприятия в целом.

Влюбленные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере драмы "Нежный бар" / Фото: Getty Images

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"Нежный бар" выйдет в ограниченный прокат 17 декабря 2021 года, а 7 января 2022-го фильм выпустят в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

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