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Образ дня: Елена Зеленская в изумрудном костюме с юбкой-миди

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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21 февраля, 19:00
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Первая леди встретилась с молодежью для открытого диалога о ментальном здоровье и вдохновила образом
Елена Зеленская в изумрудном костюме с юбкой-миди
Елена Зеленская в изумрудном костюме с юбкой-миди / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Недавно мы говорили о лучших образах Елены Зеленской. А сегодня, похоже, этот список пополнился еще одним луком, в котором жена президента посетила мероприятие по инициативе молодежного движения Teenergizer и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает president.gov.ua.

Первая леди Украины приняла участие в открытом диалоге с молодежью "Забота о ментальном здоровье". На мероприятии представители молодежи, государственных, международных и неправительственных организаций, а также украинские знаменитости поговорили о проблемах психического здоровья, с которыми сегодня часто встречается молодежь.

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Елена Зеленская в изумрудном костюме с юбкой-миди
Елена Зеленская в изумрудном костюме с юбкой-миди / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Нельзя не отметить, что Елена Зеленская выглядела великолепно в элегантном изумрудном костюме с юбкой-миди прямого кроя и пиджаком с поясом. Под наряд первая леди надела темные колготы и бежевые туфли, показав тем самым один из способов, как носить колготки с контрастной обувью. Волосы жены президента были аккуратно собраны сзади с традиционным пробором справа. Кстати, бумажная папка тоже была подобрана под цвет костюма.

Елена Зеленская в изумрудном костюме с юбкой-миди
Елена Зеленская в изумрудном костюме с юбкой-миди / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Скаржитися на тривогу, поганий настрій, сум у нашому суспільстві не дуже заведено. І особливо коли ти – молода людина, підліток. "Ну які в тебе можуть бути серйозні тривоги?" – каже традиційне суспільство. Та це – знецінення проблеми. Бо минулої осені ЮНІСЕФ укотре дослідив ментальне здоров’я підлітків та молоді у 21 країні. Кожен п’ятий опитаний віком від 15 до 24 років зізнався, що почувається пригніченим і не відчуває наснаги до жодних справ. Особливо на тлі пандемії, коли "зламався" звичайний режим, спосіб життя, хтось із близьких захворів, втратив роботу.

– отметила во время выступления супруга Президента.

Команда молодежного движения Teenergizer рассказала о бесплатных онлайн-консультациях, которые организация предоставляет на сайте. Фактически с начала пандемии ЮНИСЕФ вместе с Teenergizer внедряют проект по усовершенствованию такой помощи.

Елена Зеленская в изумрудном костюме с юбкой-миди
Елена Зеленская в изумрудном костюме с юбкой-миди / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Также участники диалога обсудили расширение доступа к бесплатной психологической поддержке молодежи на государственном уровне, чтобы у каждого нуждающегося в помощи подростка была возможность получать нужные услуги и поддержку.

Первая леди приняла участие в открытом диалоге с молодежью "Забота о ментальном здоровье"
Первая леди приняла участие в открытом диалоге с молодежью "Забота о ментальном здоровье" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В свою очередь, Министерство здравоохранения анонсировало возобновление деятельности молодежной группы, которая будет работать над соответствующими решениями на государственном уровне. Молодежи предложили делиться своим мнением и собственными идеями по улучшению ментального здоровья украинцев.

За одним із визначень ментальне здоров’я – це не коли немає стресів зовсім (такого не буває), а коли людина підготовлена, щоб їм протистояти, та відчуває підтримку суспільства.

– добавила первая леди.

Первая леди приняла участие в открытом диалоге с молодежью "Забота о ментальном здоровье"
Первая леди приняла участие в открытом диалоге с молодежью "Забота о ментальном здоровье" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди приняла участие в открытом диалоге с молодежью "Забота о ментальном здоровье"
Первая леди приняла участие в открытом диалоге с молодежью "Забота о ментальном здоровье" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Отметим, что сейчас мы переживаем период, кода всем нужна психологическая помощь и поддержка. Читайте, как восстановить силы и сохранить эмоциональный баланс в эти нелегкие времена – советы психолога.

Также вам будет интересно, как украинцы справляются со стрессом: сериалы, еда и прогулки.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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