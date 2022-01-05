Образ дня: Дуа Липа в "голом" платья наслаждается зимними каникулами (фото)

Знаменитость отдыхает на известном острове миллионеров

Дуа Липа удивила поклонников экстремальным нарядом / Фото: instagram.com/dualipa

Знаменитости продолжают делиться своими праздничными фотографиями. Вслед за Мэй Маск, отдыхающей в Швейцарии, показала свои зимние каникулы и певица Дуа Липа.

Популярная поп-исполнительница Дуа Липа показала фанатам свой новый образ, в очередной раз подчеркнув, что рамок нет. В сверкающем голом платье Georgios Throchopoulos знаменитость поужинала на известном острове миллионеров, Сен-Барте.

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Дуа Липа в рваном платье Georgios Throchopoulos / Фото: instagram.com/dualipa

Девушка поделилась снимками и видео, где четко видно ее откровенный образ, который, несмотря на минимальное количество ткани, ей идет. Дополнила свой лук Дуа Липа розовыми сабо.

Дуа Липа в рваном платье Georgios Throchopoulos / Фото: instagram.com/dualipa

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Отметим, что ранее певица не появлялась в подобных образах. Похоже, недавнее расставание с парнем она переживаем по-своему. С Анваром Хадид, братом Беллы и Джиджи Хадид, Дуа встречалась около двух лет, но отношения не выдержали из-за постоянных гастролей звезды.

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