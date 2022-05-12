Образ дня: беременная Мишель Уильямс в платье украинского бренда

Американская актриса, звезда "Венома", Мишель Уильямс снялась для обложки издания Variety. Для съемки звезда выбрала платье украинского бренда. Смотрите фото

Мишель Уильямс снялась в платье украинского бренда для обложки американского издания / Фото: Коллаж: Сегодня

Мишель Уильямс дала откровенное интервью Variety, в котором рассказала о о беременности, борьбе за равенство оплаты труда в Голливуде и о работе со Стивеном Спилбергом.

Для съемки обложки Мишель позировала в деликатном платье с перьями из свадебной коллекции украинского бренда Sleeper, представленной в январе 2022 года. Тогда дизайнеры рассказали, что все вещи из коллекции вдохновлены Золотой эрой Голливуда.

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Мишель Уильямс на обложке Variety / Фото: Variety

Белоснежное платье прямого кроя на тонких бретелях выполнено из EcoVero ткани, которая является экологическим аналогом вискозы.

В интервью журналистам Variety Мишель призналась, что для нее означает борьба за гендерное равенство.

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Я думаю, что я четко представляю то, что мне нужно встать и донести. Мне нужно было спросить себя, могу ли я быть достаточно сильной, зрелой и человечной, чтобы увидеть открывающуюся передо мной возможность и воспользоваться ею.

Мишель Уильямс в платье украинского бренда снялась для издания Variety / Фото: Variety

Я увидела, что речь идет не только о конкретной сумме долларов. Речь идет о самооценке. Речь идет об установлении рыночной стоимости чего-либо. И мы все должны сказать, что это правильная сумма, справедливая сумма. ⁠

Платье бренда Sleeper / Фото: the-sleeper.com

Актриса рассказала, что сейчас она в предвкушении появления на свет нового члена семьи. напомним, Мишель Уильямс беременна от режиссера Томаса Кейла. Пара уже воспитывает сына Харта, которому почти 2 года, также у Уильямс есть 16-летняя дочь Матильда от отношений с покойным актером Хитом Леджером.

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