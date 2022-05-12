Образ дня: беременная Мишель Уильямс в платье украинского бренда

Мишель Уильямс дала откровенное интервью Variety, в котором рассказала о о беременности, борьбе за равенство оплаты труда в Голливуде и о работе со Стивеном Спилбергом.
Для съемки обложки Мишель позировала в деликатном платье с перьями из свадебной коллекции украинского бренда Sleeper, представленной в январе 2022 года. Тогда дизайнеры рассказали, что все вещи из коллекции вдохновлены Золотой эрой Голливуда.
Белоснежное платье прямого кроя на тонких бретелях выполнено из EcoVero ткани, которая является экологическим аналогом вискозы.
В интервью журналистам Variety Мишель призналась, что для нее означает борьба за гендерное равенство.
Я думаю, что я четко представляю то, что мне нужно встать и донести. Мне нужно было спросить себя, могу ли я быть достаточно сильной, зрелой и человечной, чтобы увидеть открывающуюся передо мной возможность и воспользоваться ею.
Я увидела, что речь идет не только о конкретной сумме долларов. Речь идет о самооценке. Речь идет об установлении рыночной стоимости чего-либо. И мы все должны сказать, что это правильная сумма, справедливая сумма.
Актриса рассказала, что сейчас она в предвкушении появления на свет нового члена семьи. напомним, Мишель Уильямс беременна от режиссера Томаса Кейла. Пара уже воспитывает сына Харта, которому почти 2 года, также у Уильямс есть 16-летняя дочь Матильда от отношений с покойным актером Хитом Леджером.
Вам будет интересно узнать, что не так с нарядами ведущей Евровидения-2022 от Valentino.