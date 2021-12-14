Образ дня: Анна Седокова блеснула идеальной фигурой в little red dress (фото)

Обворожительная Анна Седокова взбудоражила Сеть новой фотографией в эффектном красном мини-платье. Певица показала красивую фигуру и заставила сердца поклонников биться чаще. Также сегодня обсуждают новую фотосессию Ким Кардашьян.
38-летняя Анна Седокова поделилась новой публикацией в Instagram и рассказала о скором дне рождения. Певица, недавно поведавшая о будущем с безработным мужем, призналась, что хотела бы улететь в любимый город праздновать 39-й день рождения.
Далее по теме
Через два дня у меня день рождения и я бы хотела улететь туда. Сесть на самолёт и оказаться в самом любимом городе на планете . Он возглавляет мой топ три.
— подписала красочный снимок Анна Седокова.
На фото знаменитость позирует в красном мини-платье и такого же цвета босоножках с распущенными шикарными волосами и алым блеском на губах.
Поклонники засыпали звезду комплиментами: "Какая красотка", "Шикарная фигура", "Дорого, сексуально, кайф" и.т.д. Многие также предположили, что в посте речь идет о США, где сейчас живет дочь певицы Моника своим отцом.
Читайте также:
- Вещь дня: Мюли Givenchy, как у бабушки, стоимостью 23 тыс. грн (фото)
- Стиль, бьюти и здоровье: Instagram назвал главные тренды 2022 года