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Образ дня: Анна Седокова блеснула идеальной фигурой в little red dress (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
14 декабря, 15:32
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Певица поделилась с поклонниками заветным желанием, о котором мечтает на день рождения
Анна Седокова показала фигуру в красном мини-платье
Анна Седокова показала фигуру в красном мини-платье / Фото: instagram.com/annasedokova

Обворожительная Анна Седокова взбудоражила Сеть новой фотографией в эффектном красном мини-платье. Певица показала красивую фигуру и заставила сердца поклонников биться чаще. Также сегодня обсуждают новую фотосессию Ким Кардашьян.

38-летняя Анна Седокова поделилась новой публикацией в Instagram и рассказала о скором дне рождения. Певица, недавно поведавшая о будущем с безработным мужем, призналась, что хотела бы улететь в любимый город праздновать 39-й день рождения.

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Анна Седокова показала фигуру в красном мини-платье
Анна Седокова показала фигуру в красном мини-платье / Фото: instagram.com/annasedokova

Через два дня у меня день рождения и я бы хотела улететь туда. Сесть на самолёт и оказаться в самом любимом городе на планете . Он возглавляет мой топ три.

— подписала красочный снимок Анна Седокова.

На фото знаменитость позирует в красном мини-платье и такого же цвета босоножках с распущенными шикарными волосами и алым блеском на губах.

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Поклонники засыпали звезду комплиментами: "Какая красотка", "Шикарная фигура", "Дорого, сексуально, кайф" и.т.д. Многие также предположили, что в посте речь идет о США, где сейчас живет дочь певицы Моника своим отцом.

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