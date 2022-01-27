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Новая черная пантера: Тина Кунаки произвела фурор на Неделе моды в Париже

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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27 января, 11:18
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Красивая жена Венсана Касселя стала звездой на показе новой коллекции модного дома Alexandre Vauthier
Тина Кунаки на Неделе моды в Париже в шубе от Alexandre Vauthier
Тина Кунаки на Неделе моды в Париже в шубе от Alexandre Vauthier / Фото: Коллаж: Сегодня

Молодая жена Венсана Касселя появилась на Неделе моды в Париже, где на подиуме блистала наша Алла Костромичева, и произвела wow-эффект своим роскошным появлением. Французская модель прилетела из жаркой Бразилии, где отдыхала с семьей, чтобы посетить показ новой коллекции модного дома Alexandre Vauthier.

24-летняя Тина Кунаки появилась в неожиданном образе, состоящем из объемной шубы из искусственного меха и ботфортов со знаменитым фигурным каблуком от Amina Muaddi.

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Для появления на модном шоу Кунаки выбрала роскошную объемную шубу Alexandre Vauthier из коллекции осень-зима 2021/2022. Модель оказалась в центре внимания не только гостей показа, но и прессы.

Тина Кунаки на Неделе моды в Париже в шубе от Alexandre Vauthier
Тина Кунаки на Неделе моды в Париже в шубе от Alexandre Vauthier / Фото: instagram.com/tinakunakey

Тина Кунаки на Неделе моды в Париже в шубе от Alexandre Vauthier
Тина Кунаки на Неделе моды в Париже в шубе от Alexandre Vauthier / Фото: instagram.com/tinakunakey

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Тина Кунаки на Неделе моды в Париже в шубе от Alexandre Vauthier
Тина Кунаки на Неделе моды в Париже в шубе от Alexandre Vauthier / Фото: instagram.com/tinakunakey

Перед этим Тина Кунаки удивила еще одним модным выходом. Модель посетила показ парижского бренда Y/Project в сером оверсайз-пальто и белой рубашке. Дополнила образ девушка брюками-клеш и бежевыми лодочками.

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Елена Мело Тсина
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