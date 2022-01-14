Невероятная: Приянка Чопра снялась в новой фотосессии и украсила обложку журнала

Знаменитость позирует в нескольких шикарных образах перед объективом Еммы Саммертон, работающей в фешн-индустрии с 1998 года

Новая фотосессия Приянки Чопры для издания Vanity Fair / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях мы обсуждали фантастическую фотосессию лучших актеров 2021 для издание W Magazine. А сегодня удивительной сьемкой восхитила индийская актриса, фотомодель и певица Приянка Чопра-Джонас.

Звезда "Матрицы-4", последней большой кинопремьеры 2021 года, украсила обложку февральского номера Vanity Fair — американского журнала, посвященного политике, моде и другим аспектам массовой культуры. Приянка Чопра появилась сразу в нескольких красивых образах и поделилась фотосессией в своем Instagram.

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Приянка Чопра украсила обложку издания Vanity Fair / Фото: instagram.com/priyankachopra

Знаменитость позировала перед объективом фотографа Еммы Саммертон, которая также сотрудничает с изданиями Vogue, W Magazine, i-D и другими. Над созданием образов работала Лейт Кларк — канадский английский стилист, редактор и модный журналист.

Приянка Чопра снялась в новой фотосессии / Фото: instagram.com/priyankachopra

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Новая фотосессия Приянки Чопры для издания Vanity Fair / Фото: instagram.com/priyankachopra

Напомним, что недавно 39-летняя Приянка Чопра с мужем 29-летним Ником Джонасом отправились в романтическое путешествие на яхте, чтобы отпраздновать Рождество 2022.

Приянка Чопра снялась в новой фотосессии / Фото: instagram.com/priyankachopra

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Новая фотосессия Приянки Чопры для издания Vanity Fair / Фото: instagram.com/priyankachopra

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