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Never Again Gallery: украинские художники переосмыслили плакаты времен Второй мировой войны

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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5 апреля, 11:00
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На рисунках можно увидеть известные аналогии плакатов, созданных с 1939 по 1945 годы странами антигитлеровской коалиции
Плакаты Never Again Gallery
Плакаты Never Again Gallery / Фото: пресс-служба

Украинские художники и иллюстраторы переосмыслили информационные плакаты времен Второй мировой войны. Так креативщики решили поддержать украинский народ в войне за независимость и свободу.

Цель проекта Never Again Gallery – обратить внимание западных стран на аналогию фашистов и россиян, а также поддержать Украину в войне против России.

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Плакаты Never Again Gallery
Плакаты Never Again Gallery / Фото: пресс-служба

Более 55 миллионов смертей, миллионы беженцев, концентрационные лагеря, 10 000 разрушенных городов и сел – после завершения Второй мировой войны весь цивилизованный мир сказал: "Никогда снова". В 2022 году Россия сказала: "Давайте еще раз".

Плакаты Never Again Gallery
Плакаты Never Again Gallery / Фото: пресс-служба

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В релизе проекта значится, что с 1939 по 1945 год страны антигитлеровской коалиции, в частности Великобритания и США, создали сотни плакатов с призывами, инструкциями и мотивацией. 80 лет спустя украинские художники и иллюстраторы адаптировали 21 из тех плакатов времен Второй мировой войны, чтобы попросить весь цивилизованный мир, верящий в свободу и силу демократии, помочь Украине не допустить Третью.

Плакаты Never Again Gallery
Плакаты Never Again Gallery / Фото: пресс-служба

Просмотреть все оригинальные плакаты и их адаптированные версии можно на сайте проекта. Каждый плакат можно скачать и распечатать.

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Плакаты Never Again Gallery
Плакаты Never Again Gallery / Фото: пресс-служба

Плакаты Never Again Gallery
Плакаты Never Again Gallery / Фото: пресс-служба

Каждый желающий может приобщиться к проекту и пополнить галерею своими версиями переосмысленных плакатов. Для этого можно написать организаторам на почту – [email protected]

Ранее мы рассказывали, как Национальная галерея Лондона переименовала картину Дега с украинками.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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