Немецкая шпионка и 50 сигарет в день: 10 интересных фактов о Коко Шанель

Самая знаменитая бунтарка мира моды, совершила революцию в индустрии, подарив женщинам свободу, маленькое черное платье и Chanel №5

Сегодня, 19 августа, Габриель Шанель, которой женщины благодарны за 5 важных вещей в гардеробе, исполнилось бы 138 лет.

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В день рождения культовой женщины, вспоминаем самые интересные факты из ее жизни.

1. В 18 лет Шанель подрабатывала в магазине одежды и выступала в кабаре. Габриель исполняла шутливую песню о петушке Qui qu’a vu Coco (в перс. с фр. "Кто видел Коко"), благодаря которой и получила знаменитое прозвище – "Коко", ставшее ее вторым именем и частью фирменного логотипа.

До наших дней дошли слухи о том, что ближайшие друзья называли ее Коко вовсе не из-за веселых песенок, а из-за ее кокаиновой зависимости. Кроме того, ежедневно она выкуривала до 50 сигарет!

2. Первый бутик дамских шляпок Шанель открыла в Париже в 1910 году благодаря друзьям и покровителям. Успех к Коко пришел в 1914 году. Тогда Габриель представила свою первую коллекцию – простые, стильные и комфортные наряды, которые женщины могли носить в повседневной жизни.

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3. Коко Шанель впервые использовала ткань джерси для создания женской одежды. До нее этот материал использовался исключительно для утилитарных мужских вещей.

/ Фото: Габриэль "Коко" Шанель. Фото: Getty / Фото: Габриэль "Коко" Шанель. Фото: Getty / Фото: Габриэль "Коко" Шанель. Фото: Getty / Фото: Габриэль "Коко" Шанель. Фото: Getty / Фото: Габриэль "Коко" Шанель. Фото: Getty / Фото: Габриэль "Коко" Шанель. Фото: Getty 1 /6

4. 100 лет назад Габриель выпустила аромат Chanel №5, ставший популярным благодаря Мэрилин Монро и ее знаменитой фразе о том, что ее любимая одежда – капля парфюма на голое тело. Над созданием аромата работал Эрнест Бо – бывший парфюмер царского двора.

5. Шанель перестала праздновать свой день рождения после 1929 года. Именно в этот день умер ее близкий друг Дягилев. Габриель оплатила его похороны на острове Сан-Микеле, так как ни у покойного, ни у его партнера Лифаря, не было средств.

6. Во время Второй мировой войны Шанель числилась в немецкой разведке, она была любовницей атташе немецкого посольства барона Ганса Гюнтера фон Динклаге.

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После войны за связь с нацистами ее даже арестовали, но в 1944 году освободили благодаря Черчиллю. Ей пришлось покинуть Францию и переехать в Швейцарию. В возрасте 71 года она вернулась в Париж.

7. Хотя жемчуг – один из знаковых элементов стиля Шанель, любимый цветок Мадемуазель – камелия. Именно ее изображение она использовала в своих ювелирных коллекциях.

8. Главный хит коллекции 1957 г. – двухцветные туфли. Как и твидовый жакет, бежевые балетки с черным мыском постоянно появляются в современных коллекциях марки.

9. Еще одно изобретение Шанель – сумка 2.55, которая популярна до сих пор. И в феврале 1955 г. Она представила сумочку на длинной цепочке.

Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю, — объясняла Шанель.

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10. Поклонницам предложенного Шанель стиля стали многочисленные звезды. Например, постоянной клиенткой Chanel была немецкая актриса Роми Шнайдер, в наши дни поклонниками бренда являются: Шарлотта Казираги, Марион Койяр, Ванесса Паради, Пенелопа Крус, Марго Робби и многие другие. Костюм Chanel был на первой леди США Жаклин Кеннеди в день убийства ее мужа Джона Кеннеди.

Габриэль Шанель умерла 10 января 1971 года. В 1978 году история Chanel продолжилась созданием первой коллекции pret-a-porter. В 1983 году креативным директором Дома стал Карл Лагерфельд, а после его смерти Виржини Виар.

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