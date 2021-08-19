Немецкая шпионка и 50 сигарет в день: 10 интересных фактов о Коко Шанель

Сегодня, 19 августа, Габриель Шанель, которой женщины благодарны за 5 важных вещей в гардеробе, исполнилось бы 138 лет.
В день рождения культовой женщины, вспоминаем самые интересные факты из ее жизни.
1. В 18 лет Шанель подрабатывала в магазине одежды и выступала в кабаре. Габриель исполняла шутливую песню о петушке Qui qu’a vu Coco (в перс. с фр. "Кто видел Коко"), благодаря которой и получила знаменитое прозвище – "Коко", ставшее ее вторым именем и частью фирменного логотипа.
До наших дней дошли слухи о том, что ближайшие друзья называли ее Коко вовсе не из-за веселых песенок, а из-за ее кокаиновой зависимости. Кроме того, ежедневно она выкуривала до 50 сигарет!
2. Первый бутик дамских шляпок Шанель открыла в Париже в 1910 году благодаря друзьям и покровителям. Успех к Коко пришел в 1914 году. Тогда Габриель представила свою первую коллекцию – простые, стильные и комфортные наряды, которые женщины могли носить в повседневной жизни.
3. Коко Шанель впервые использовала ткань джерси для создания женской одежды. До нее этот материал использовался исключительно для утилитарных мужских вещей.
4. 100 лет назад Габриель выпустила аромат Chanel №5, ставший популярным благодаря Мэрилин Монро и ее знаменитой фразе о том, что ее любимая одежда – капля парфюма на голое тело. Над созданием аромата работал Эрнест Бо – бывший парфюмер царского двора.
5. Шанель перестала праздновать свой день рождения после 1929 года. Именно в этот день умер ее близкий друг Дягилев. Габриель оплатила его похороны на острове Сан-Микеле, так как ни у покойного, ни у его партнера Лифаря, не было средств.
6. Во время Второй мировой войны Шанель числилась в немецкой разведке, она была любовницей атташе немецкого посольства барона Ганса Гюнтера фон Динклаге.
После войны за связь с нацистами ее даже арестовали, но в 1944 году освободили благодаря Черчиллю. Ей пришлось покинуть Францию и переехать в Швейцарию. В возрасте 71 года она вернулась в Париж.
7. Хотя жемчуг – один из знаковых элементов стиля Шанель, любимый цветок Мадемуазель – камелия. Именно ее изображение она использовала в своих ювелирных коллекциях.
8. Главный хит коллекции 1957 г. – двухцветные туфли. Как и твидовый жакет, бежевые балетки с черным мыском постоянно появляются в современных коллекциях марки.
9. Еще одно изобретение Шанель – сумка 2.55, которая популярна до сих пор. И в феврале 1955 г. Она представила сумочку на длинной цепочке.
Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю, — объясняла Шанель.
10. Поклонницам предложенного Шанель стиля стали многочисленные звезды. Например, постоянной клиенткой Chanel была немецкая актриса Роми Шнайдер, в наши дни поклонниками бренда являются: Шарлотта Казираги, Марион Койяр, Ванесса Паради, Пенелопа Крус, Марго Робби и многие другие. Костюм Chanel был на первой леди США Жаклин Кеннеди в день убийства ее мужа Джона Кеннеди.
Габриэль Шанель умерла 10 января 1971 года. В 1978 году история Chanel продолжилась созданием первой коллекции pret-a-porter. В 1983 году креативным директором Дома стал Карл Лагерфельд, а после его смерти Виржини Виар.
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