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Скрытый месседж нарядов 47-летней ведущей Евровидения-2022 – смотрите фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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13 мая, 13:14
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За вечер второго полуфинала песенного конкурса Лаура Паузини сменила сразу три наряда, представ в платьях красного, белого и черного цветов итальянского бренда Alberta Ferretti. Смотрите фото
Шикарные наряды ведущей 66-го песенного конкурса Евровидение-2022
Шикарные наряды ведущей 66-го песенного конкурса Евровидение-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

После полного фиаско образов в первом полуфинале Евровидения-2022 его ведущая Лаура Паузини предстала в нарядах итальянского бренда Alberta Ferretti. В этот раз, итальянская певица выглядела эффектно.

Для второго полуфинала главного песенного конкурса Европы 47-летняя Лаура выбрала три платья белого, красного и черного цветов. Интересно, что все наряды для конкурса звезда выбирает исключительно от итальянских дизайнеров, чтобы отдать дань уважения соотечественникам.

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С Лаурой у нас длительные отношения, основанные на большом взаимном уважении. Она сильная женщина, с характером, но в то же время милая и радостная, с естественной и осознанной женственностью. Для такого особенного вечера вместе с Лаурой мы выбрали силуэты, которые позволили ей чувствовать себя на сцене непринужденно, но без ущерба для сценического эффекта, – рассказала дизайнер Альберта Феретти для итальянского Vogue.

Так, во втором полуфинале 66-го конкурса Евровидения Лаура Паузини блистала в красном платье Alberta Ferretti, которое было словно накинуто поверх плиссированной юбки из тюля.

Красный образ Лауры Паузини в Alberta Ferretti
Красный образ Лауры Паузини в Alberta Ferretti / Фото: Коллаж: Сегодня

Она сменила этот образ на белую накидку с вышивкой кристаллами и бахромой, надетую поверх брюк палаццо.

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Белый образ Лауры Паузини в Alberta Ferretti
Белый образ Лауры Паузини в Alberta Ferretti / Фото: Коллаж: Сегодня

Третьим образом звезды стало черное атласное платье силуэта "русалка", украшенное поясом с драгоценностями и высокими плиссированными рукавами из тафты.

Черный образ Лауры Паузини в Alberta Ferretti
Черный образ Лауры Паузини в Alberta Ferretti / Фото: Коллаж: Сегодня

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Интересно, что цвета белое, красное и черное имеют выдающееся значение – это триада, архетип человека и архетип человеческого общества. Дело в том, что именно эти три цвета чаще всего встречаются в наскальной живописи первобытных народов. Эта цветовая триада была присуща разным культурам, во многих становилась традиционным наполнением, как, например, украинская вышивка.

Белый цвет в древности означал добро и счастье, черный – его антипод – хаос и смерть. А красный был символом крови – силы, без которой человек умирает.

На самом деле, даже не задумываясь, выбирая наряды определенных оттенков, мы отображаем традиционные противопоставления: жизнь и смерть, свет и тьма, добро и зло, чистота и грязь, небо и земля, женское и мужское.

Можно смело сказать, что триада белое-красное-черное – это определенный язык подсознания, который в современном мире поднимает вопросы, связанные с политическими изменениями в обществе.

Вам интересно будет увидеть беременную Мишель Уильямс в платье украинского бренда.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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