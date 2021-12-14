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Наряды Одри Хепберн, Ингрид Бергман и других кинозвезд 20 века впервые покажут в Киеве – фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
14 декабря, 11:42
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С 16 по 31 декабря 2021 года в арт-пространстве Mandarin Maison пройдет выставка итальянского модного дома Gattinoni под названием "Мода и звезды времён Голливуда на Тибре"
Костюмы звезд Голливуда 20-го века впервые покажут в Киеве
Костюмы звезд Голливуда 20-го века впервые покажут в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В рамках экспозиции представят 30 экспонатов, среди которых наряды, созданные дизайнером Фернандой Гаттинони для Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Ланы Тернер, Анны Маньяни и других кинозвезд середины ХХ века.

Для нас большая честь представить в Киеве передвижную выставку известнейших сценических костюмов в истории мирового кинематографа, мастерски изготовленных Фернандой Гаттинони. Теперь у Киева есть возможность непосредственно оценить костюмы, которые во многом повлияли на восприятие поколений любителей искусства кино и гениальное мастерство итальянской моды в мире – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине Пьер Франческо Дзадзо.

Фото, подписанное Одри Хепберн в благодарность дизайнеру Фернанде Гаттинони
Фото, подписанное Одри Хепберн в благодарность дизайнеру Фернанде Гаттинони / Фото: пресс-служба

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Мы в своем арт-пространстве постоянно проводим интересные и содержательные выставки. Но эта – особенная. С большой радостью мы присоединились к этому проекту, чтобы все киевляне и гости нашего города могли вживую увидеть всю красоту и утонченность нарядов кинодив работы великой Фернанды Гаттинони – отметил основатель Mandarin Maison и инициатор арт-проекта "Без обмежень" Олег Дзюбяк.

Фернанда Гаттинони в своем ателье в Тоскане
Фернанда Гаттинони в своем ателье в Тоскане / Фото: пресс-служба

Выставка создана благодаря историческому архиву Дома Gattinoni. Со второй половины 1940-х годов римское ателье Фернанды Гаттинони посещали первые леди и жены послов – от Эвиты Перон до Клэр Бут Люс, а клиентами были кинозвезды, в том числе Анук Эме, Ингрид Бергман, Люсия Бозе, Бэтт Дэвис, Марлен Дитрих, Росселла Фальк, Одри Хепберн, Джина Лоллобриджида, Анна Маньяни, Ким Новак, Лана Тернер, Моника Витти и Элизабет Тейлор, Анита Экберг.

Фото, подписанное Игрид Бергман в благодарность дизайнеру Фернанде Гаттинони
Фото, подписанное Игрид Бергман в благодарность дизайнеру Фернанде Гаттинони / Фото: пресс-служба

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Выставка будет посвящена актрисам, которые выбирали наряды Фернанду Гаттинони. Так, гости смогут увидеть сценические костюмы из фильмов "Европа 51" (1952) и "Цветок кактуса" (1969), изготовленных для Ингрид Бергман, частный гардероб Ланы Тернер, когда она прибыла в Рим для съемок в драме "Пламя и плоть" (1954), несколько луков будут представлены из коллекции к фильму "Казанова" (1958), принадлежавших Ким Новак, а также микроколлекция маленьких черных платьев из личного гардероба Анны Маньяни.

Отдельное пространство будет посвящено Одри Хепберн и одежде, созданной для нее Фернандой Гаттинони для роли Наташи в фильме "Война и мир" (1956).

Одри Хепберн в фильме "Война и мир" (1956)
Одри Хепберн в фильме "Война и мир" (1956) / Фото: пресс-служба

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Напомним, эта экспозиция путешествует по всему миру с 2010 года: она уже успела побывать в Париже, Риме, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Эр-Рияде, Бангкоке и других городах. Куратором киевской выставки стала Таня Бернер.

Экспозиция выставки
Экспозиция выставки "Мода и звезды времён Голливуда на Тибре" / Фото: пресс-служба

Специальным гостем на открытии выставки станут Стефано Доминелла – президент модного дома Gattinoni и Франческо Трицца – официальный диджей показов Dolce&Gabbana, Венецианского фестиваля и фестиваля в Сан-Ремо.

Событие пройдет в арт-пространстве Mandarin Maison (5-й этаж Mandarin Plaza). Выставку организовал президент Gattinoni Couture Стефано Доминелла, по инициативе Посольства Италии в Украине и Итальянского Института культуры в Украине в партнерстве с Домом подарков и декора Mandarin Maison.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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