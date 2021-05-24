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Модный педикюр: 8 идей, которые стоит повторить этим летом

Сегодня, 19:24

Универсальный нюд, хитовый зеленый и всегда актуальный красный

Со стильным дизайном маникюра на лето разобрались. Теперь подберем ему достойную компанию — модный педикюр. Летом 2021-го с ним все просто: большинство стильных идей легко повторить и без похода в салон. Поэтому запоминаем главные цвета и тренды педикюра, чтоб уже сейчас готовиться к сезону босоножек.

Nude

Фото: instagram.com/honeywhodoyournails

Главный тренд весенне-летних показов — ногти натурального бежевого оттенка. С таким педикюром появились модели на шоу Chanel, Burberry и Dior. Можно выбрать нюдовый лак, нанести только базу или вообще отказаться от покрытия.

Зеленый

Фото: instagram.com/marianne_theodorsen

На зеленых клатчах Bottega Veneta помешались все знаменитости, зеленые пиджаки то и дело мелькают в стритстайл-хрониках Нью-Йорка, а стилисты вдохновляются этим цветом, создавая образы своим звездным клиентам. В общем, это must со всех сторон.

Френч

Фото: instagram.com/honeywhodoyournails

В этом сезоне делаем двойной французский маникюр, а ногти на ногах покрываем классическим. Выходит женственно, утонченно и очень красиво.

Корейский дизайн

Фото: instagram.com/krasnyspace

И здесь есть, где разгуляться. Можно добиться деликатного радужного сияния, украсить ногти россыпью камней или даже металлическими элементами. Правда, если педикюр получится достаточно объемным, носить его придется лишь с открытой обувью.

Кошачий глаз

Фото: instagram.com/banara9

Несколько лет назад он быстро завоевал популярность и так же быстро приелся. В 2021-м кошачий глаз возвращается, особенно в педикюре. Лучше всего подойдут сочные летние цвета — травы, лимона, малины.

Total white

Фото: instagram.com/thequeen_highheels

Еще одно универсальное решение с мировых подиумов. Подходит ко всему, но круче всего смотрится с минималистичными босоножками или прозрачными мюлями.

Лак в тон обуви

Фото: instagram.com/semilac

Прежде чем отправляться на педикюр, задумайтесь, какую обувь или аксессуар вы планируете носить летом чаще всего. Педикюр, который совпадает по цвету с какой-либо деталью в образе — настоящий хит!

Красный

Фото: instagram.com/thequeen_highheels

В оттенках алого есть что-то необъяснимо притягательное. Эта палитра никогда не теряет актуальности и эффектно дополняет любой наряд, несмотря на свою насыщенность. Для полноты образа маникюр тоже можно сделать красным.

Напомним, ранее мы рассказывали про 7 модных пар солнцезащитных очков для жаркого сезона.

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