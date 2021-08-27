Мода на б/у вещи: Как выгодно обменять или купить одежду

Признайтесь, как часто вы наталкиваетесь на мысль, что надеть нечего, в то время как шкаф переполнен одеждой. Читайте в материале, что такое сознательная мода и осознанное потребление

Как выгодно обменять или купить одежду / Фото: unsplash.com

Эпоха перепотребления – время, в которое мы живем сегодня. Тренды меняются со скоростью света, количество выпускаемой одежды растет в геометрической прогрессии, а инфлюенсеры подогревают интерес к новым коллекциям в погоне за лайками.

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Ко всему, производство одежды негативно сказывается на экологии. Официальная статистика неутешительна. Например, на производство одной хлопковой футболки нужно более двух тысяч литров воды, а одной пары джинсов — до семи тысяч.

/ Фото: unsplash.com

Что такое сознательная мода и кто из украинских дизайнеров поддерживает тренд?

Компания Samsung профинансировала исследование в Великобритании, чтобы выяснить, чем руководствуются люди при выборе одежды. В результате выяснилось, что 60 % молодых людей готовы полностью отказаться от масс-маркета, взамен покупая меньше одежды, но высокого качества.

Основным фактором стал локдаун. 40 % людей признались, что за время пандемии носили всего несколько вещей из гардероба. В среднем четыре предмета одежды в гардеробе ни разу не надевались. В общей сложности это составляет 59 миллионов неиспользуемых предметов одежды.

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И это только в Англии. Представьте масштабы в глобальном контексте.

По подсчетам, если носить вещь хотя бы на 9 месяцев дольше обычного, она имеет углеродный след на 20–30% меньше.

Суть в том, что, гонясь за трендами и сомнительными акциями в бутиках, вы покупаете больше вещей, но в результате, страдает ваш кошелек и планета.

Украинские дизайнеры создали целое течение, которое дарит старым вещам новую жизнь. Так, Яся Хоменко (RCR Khomenko), используя мужские рубашки из секонд-хенда и остатки тканей со всех уголков мира, создает стильные платья с абстрактными узорами. А Ksenia Schnaider открыли в Киеве пункт приема джинсовой одежды. Вы можете сдать джинсовые вещи в любом состоянии. Главное, чтобы они на 100% состояли из хлопка. Взамен клиенты получат скидку на вещи бренда.

Смотрите в выпуске "Сегодня", как выгодно обменять или купить одежду:

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Обмен б/у вещами набирает обороты. В соцсетях люди запускают сообщества, где можно поменять свои старые вещи.

Человек приносит вещи: это может быть 10-20 единиц, отдает, а потом выбирает такое же количество вещей у других участников – рассказала "Сегодня" инициатор подобного проекта Катерина Кухарчук.

Ксения Киреева придумала целое направление. Украинский дизайнер работает с натуральной кожей. Только за первые полгода Ксения сделала редизайн десятка кожаных изделий. Со старой куртки можно сделать шорты, тренч, юбку или все, что угодно.

Что мы можем сделать прямо сейчас?

Правило 30-ти

Выбирая вещь, посчитайте, сколько раз и с чем вы будете ее носить. Если сможете придумать, куда наденете ее в 30-ти разных случаях – покупайте.

Ухаживайте за вещами и давайте им вторую жизнь

Не выбрасывайте вещи, а чините их. Берите пример с принца Чарльза. Наследник британского престола не раз признавался в интервью, что не любит покупать много одежды и предпочитает ремонтировать обувь. Кейт Миддлтон пресса замечает в одних и тех же платьях на протяжении многих лет. У герцогини есть сапоги, которые она носит уже 17 лет.

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Куда сдать старые вещи?

Подарите их друзьям, продайте на разных онлайн-платформах или отдайте на благотворительность. Например, магазин в Киеве Laska собирает старые вещи и передает в детские дома, дома социального типа, центры для людей с инвалидностью, интернаты, дома для пожилых людей.

Секонд-хенд и вещи на прокат

Выбирать вещи бывшие в употреблении в промышленных масштабах украинцы начали с 1994 года, когда появились первые секонд-хенды. Там можно купить все – текстиль, нижнее белье, рубашки, футболки и верхнюю одежду. Интересно, что через неделю вся нераспроданная одежда перевозится либо в другие точки продаж, в другую страну, или же возвращается на переработку в Бельгию или Германию. Там из нее делают ковровые покрытия, обивку для салонов авто, тряпки для пола.

Если вы считаете, что на секонд-хендах нельзя найти свадебное платье или наряд для выпускного, то посмотрите на жену премьер-министра Великобритании. Кэрри Саймондс выходила замуж за главу государства в платье, которая взяла на прокат.

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