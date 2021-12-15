В Киеве пройдет ресейл подержанных вещей, чтобы помочь детям. Как принять участие

Наверное, в шкафу вашего ребенка найдется пара свитеров, брюк, футболок, которые либо стали малы, либо уже не используются. Встает вопрос, что с ними делать

Благотворительная инициатива MILK KIDS RESALE X Olena Pinchuk Foundation / Фото: Коллаж: Сегодня

Учитывая вопрос, куда девать старые детские вещи, MILK KIDS эко концепт-стор придумали благотворительную инициативу, заручившись поддержкой Фонда Елены Пинчук.

Основная цель – это вторичное использование вещей, чтобы помочь детям. Так, 100% средств от перепродажи этих вещей пойдут на проект "Мобильные клиники" Фонда Елены Пинчук, который помогает детям, живущим с ВИЧ/СПИДом.

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Как помочь?

В ноябре-декабре принесите в MILK KIDS эко концепт-стор, что напротив Костела Св.Николая любую, купленную вещь в MILK KIDS (одежду, обувь, аксессуары или игрушки) и сдайте ее в RESALE бокс. Также будут приниматься вещи, купленные вне концепт-стора.

Условие только одно: вещь должна быть чистой и хорошей. Требуются размеры от 0 до 18 лет.

Таким образом вы поможете детям! Организаторы устроят перепродажу этих вещей по символическим ценам, чтобы дать возможность еще большему количеству родителей выбрать для своих детей вещи сознательных брендов, изготовленных из натуральных или переработанных материалов.

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#MILKKIDSRESALE состоится в течение 18-19-20 декабря на территории бизнес-центра Торонто. Кроме благотворительного ресейла можно послушать лекции известных лидеров мнений в ресторане BASSANO. Вход по символической цене – 100 грн за билет.

MILK KIDS RESALE X Olena Pinchuk Foundation / Фото: пресс-служба

Среди спикеров:

Евгения Аратовская, основательница ОО "Украина без мусора" с лекцией "Почему нельзя откладывать сортировку на потом и необходимо действовать в данный момент";

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Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук с лекцией "Почему благотворительность для ваших детей полезнее моркови";

Ирина Ковальчук, партнер ивент-агентства Ultrapromo с лекцией "Праздничный home decor";

Светлана Безва, дизайнер с лекцией "Экологический гардероб".

Купить билеты можно по ссылке.

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