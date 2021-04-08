Как подготовить вещи из меха, кашемира и шерсти на летнее хранение
Обязательно используйте средства для борьбы с молью
Весна в Украине неизбежна, хотя в прогнозе погоды на этой неделе еще снег. А значит – неизбежна и замена гардероба. Чтобы теплые вещи остались неповрежденными молью, а осенью не пришлось срочно бегать в поисках нового пальто – одежду надо уметь правильно хранить. Как упаковать зимние вещи, рассказала ведущая информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка.
Хотя порадовать себя покупками можно не только, когда что-то испортилось или вышло из моды, но и просто так. В нашем календаре подарков на апрель вы найдете много интересного для себя или своих близких. Не сдерживайте себя!
Как подготовить вещи для хранения
Перед тем, как спрятать теплые вещи на длительное хранение, необходимо их осмотреть и почистить. Для хранения подойдут пластиковые контейнеры и сумки на молнии.
Среди теплой одежды есть и такая, которую нужно хранить на вешалках, среди них платья и изделия из меха.
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Вещи из меха и шерсти лучше вывесить на солнце. Такая профилактика убережет одежду от насекомых и поможет избежать появлению желтых пятен.
Деликатные вещи можно также завернуть в тканевую бумагу. Некоторые хозяйки складывают вещи в чемоданы, чтобы защитить их от влаги.
Как защитить вещи от моли
Например, можно посушить шкурки апельсина и собрать хвою, сложить все это в мешочки и развесить или разложить их в гардеробе. Можно также использовать лавровый лист или другие травы, ведь на моль действует широкий спектр различных запахов. Это поможет сберечь вещи из натуральных тканей и мех от вредителей.
Можно также использовать и химические средства, но распыляя аэрозоль, необходимо быть внимательными, чтобы средство не попало на одежду и не испортило одежду.
Как формирует и хранит свой гардероб певица Злата Огневич
Ее гардероб состоит из вещей довольно практичных и комфортных, ведь во время концертов ей нужно садиться за фортепиано, петь и танцевать. Еще в ее гардеробе могут быть одинаковые вещи на случай, если одна испортиться, а на сцену выходить необходимо в определенном образе. Также Злата очень любит различные шляпы, которые хранит в специальных круглых коробках.
Певица говорит, что использует для вещей тканевые чехлы, когда берет одежду на концерт. Злата выступает против пластиковых чехлов.
Но все сценические костюмы и платья певица хранит в специальных помещениях вне своего дома.
Какие еще есть лайфхаки по хранению зимних вещей – смотрите подробнее в сюжете:
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