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Маникюр на День святого Валентина 2022: розовый и не только на длинные и короткие ногти

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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7 февраля, 14:53
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Красивые варианты дизайна маникюра на 14 февраля на любой вкус, который будет актуален даже после праздника
Маникюр на День влюбленных 2022 на длинные и короткие ногти
Маникюр на День влюбленных 2022 на длинные и короткие ногти / Фото: Инстаграм

Маникюр День святого Валентина 2022 должен не просто быть актуальным 1 день, но и радовать как минимум еще недели 3 (не снимете же вы его на второй день после праздника). Поэтому предлагаем вам такие дизайны, с которыми захочется ходить еще долго. Кстати, жених Меган Фокс выпустил лаки в актуальных праздничных оттенках.

День святого Валентина 2022 очень близко, а в маникюрных салонах работа кипит полным ходом. Поэтому, кто не успел записаться — быстро исправляйте ситуацию, ведь красивый дизайн сам себя не сделает.

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Витрины магазинов неустанно напоминают нам, что 14 февраля дышит в ушко. Этот праздник настолько атмосферный и ассоциативный, что кроме как сердечек, розового и красного цветов — в голову больше ничего не приходит. То же самое с тематическим дизайном маникюра. Но мы предлагаем чуть разбавить привычную палитру, оставив при этом кокетство.

Маникюр на 14 февраля на длинные ногти

Маникюр на День влюбленных на короткие ногти

Также смотрите: Меган Фокс показала модный маникюр. Он идеален ко Дню Святого Валентина

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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