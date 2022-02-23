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Маникюр на 8 Марта: самые красивые идеи весеннего нейл-дизайна

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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23 февраля, 18:12
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Какой нейл-дизайн сделать на Международный женский день? Мы собрали для вас самые стильные варианты для коротких и длинных ногтей
Самый красивый весенний маникюр на 8 Марта
Самый красивый весенний маникюр на 8 Марта / Фото: Инстаграм

8 Марта не за горами, хотя, безусловно, сейчас это совсем не то, чем забита голова. Тем не менее, каждая женщина хочет выглядеть красиво в праздник или просто так, поэтому пойдет на маникюр или сделает его дома самостоятельно, чтобы хоть немного улучшить настроение.

К Международному женскому дню можно относиться как угодно, но праздничная атмосфера все равно повиснет в воздухе пьянящим и, почему-то, постоянно ностальгичным запахов тюльпанов и роз. Кто креативнее, зайдет дальше и найдет для своей любимой или мамы букет подснежников или только вылупившийся из-под земли крокус. Как бы там ни было, хочется верить, что все это именно так и произойдет и ничто не омрачит ни 8 Марта, ни любой другой наш день.

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Быть красивыми и ухоженными — у наших девушек в крови, поэтому на 8 Марта все равно каждая из нас будет на высоте. А красивый весенний маникюр — это минимум, что мы можем сделать для себя любимых. Кто-то отправится к нейл-мастеру, а кто-то сделает дизайн самостоятельно, но в одном мы уверены точно, от ваших рук будет невозможно оторвать взгляд.

Лучший весенний маникюр на 8 Марта

Напомним, что ранее мы показывали желейные ногти — новый тренд и отличная идея маникюра на 8 Марта, а также рассказывали, как сделать дизайн.

Также читайте 5 причин, почему стоит отказаться от гель-лака, среди которых UV-излучение от лампы, появление микропластика, повреждение ногтевой пластины и другие явные аргументы.

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Елена Мело Тсина
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