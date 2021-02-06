Маникюр ко Дню влюбленных: самый актуальный дизайн 2021 года
Практически любой маникюр можно повторить дома
Даже если вы не привыкли красить ногти в повседневной жизни, наверняка маникюр ко Дню влюбленных 2021 есть в вашем чек-листе. Ведь это лишний повод порадовать себя любимую. Красивый маникюр на День Валентина идеально завершит образ и сделает вас неотразимой и уверенной в себе.
Праздничный маникюр на 14 февраля – это не только сердечки на ногтях и красный цвет. Все может быть намного интереснее. Проявите фантазию, а мы сейчас подскажем парочку интересных и трендовых идей.
Минимализм навсегда
Практически беспроигрышный вариант. Аккуратная полукруглая форма или "мягкий квадрат", нюдовое покрытие (возможно, с легким блеском на одном-двух ногтях на каждой руке) – и вы воплощение элегантности и нежности.
Френч и его варианты
Французский маникюр с сердечками или другим элементом-символом праздника разнообразит ежедневный нейтральный маникюр и освежит образ. К тому же, смотрится очень оригинально и стильно, при этом максимально естественно.
Для разнообразия можно заменить белые полоски френча на розовые, красные, желтые – по желанию и настроению.
Добавим блеска и красок
Если же душа желает праздника и ярких красок, то стразы, блестки, втирки, цветные конфетти, голографическая пыль и прочее – то, что нужно. Актуальными сейчас остаются фиолетовый, розовый, синий цвета, а также квадратная форма ногтей с заострением.
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Рисуем смело
Растительный орнамент, сердечки и поцелуйчики можно красиво разместить на всех ногтях или на отдельных пальцах. Для этого лучше всего подойдет техника стемпинг, но если делаете маникюр дома и у вас нет специальных наклеек – возьмите тонкую кисть и попробуйте нарисовать минимальный арт сами.
Альтернатива красному
Если вам не нравится классика, попробуйте использовать в маникюре главные цвета 2021 года – желтый и серый. Чтобы однотонное покрытие не казалось скучным, добавьте абстрактные элементы, фольгу или блестки.
Какой сделать маникюр на День Валентина 2021, решать вам. Ведь главное, как вы себя чувствуете и какое у вас настроение. А если идеальный look его поднимет – это то, что нужно. Любите и будьте любимы!
Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться.
Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина
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