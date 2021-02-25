Макияж на 8 Марта: модные идеи на любой вкус
Актуальная палитра для макияжа на 8 Марта
Подготовка к главному женскому дню 8 Марта в самом разгаре, и если уже с маникюром определились, то пора переходить к выбору праздничного макияжа. Каким он должен быть: ярким или нейтральным? Рассказываем, что в тренде.
Естественный макияж все еще не теряет актуальности. Если раньше макияж-невидимка, предполагал тщательное нанесение базы и создавал лишь эффект "макияжа без макияжа", сейчас визажисты рекомендует отказаться от декоративной косметики. Можно акцент сделать на губах, но предпочтение стоит отдать помаде естественного оттенка.
По-прежнему smokey eyes популярен. Это идеальное решение для вечернего выхода.Стоит отметить, что в этом году в тренде не только классический черный, но и натуральная гамма (коричневый, бежевый) .
Яркие губы – еще один тренд, который актуален не один сезон. Конечно же, в фаворитах красная помада.
Если хочется чего-то нежного и одновременно яркого, можно обратить внимание на лиловые тона. Они подходят многим цветотипам.
Весной всегда хочется экспериментов, так почему же не попробовать изменить образ в честь праздника? Тренд для смелых – цветные стрелки (особенно в моде неон).
Ранее мы рассказывали, какую прическу можно сделать на 8 Марта.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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