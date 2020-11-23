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Магазины косметики Mon Cheri в "Эпицентре": от эксклюзивных брендов до фаворитов insta-блогеров

О новом формате, изменениях в ассортименте и потребительских предпочтениях украинцев в выборе косметики и средств по уходу рассказывает директор направления "Декор" компании "Эпицентр К" Юлия Усатая

В торговом центре "Эпицентр" во Львове на Городоцкой открылся обновленный магазин косметики сети Mon Cheri.

Почему возникла необходимость изменить концепцию действующего формата Mon Cheri? В чем особенность нового формата по сравнению с тем, что существовал ранее?

Совершать покупки в Mon Cheri должно быть комфортно, легко и приятно. Вместе с тем как сеть развивалась, мы анализировали предпочтения клиентов и обратили внимание, что часть интересного покупателям ассортимента остается на полках незамеченным. Сделали выводы и взялись за релонч.

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В обновленном концепте наши покупатели не потеряются в разнообразии представленной продукции и брендов. Мы качественно изменили оборудование, уменьшив его высоту, расставили товары по секторам, разработали удобную навигацию, добавили больше яркой эмоциональной составляющей. Это позволило совершенно иначе визуально воспринимать продукцию в магазине.

Директор направления "Декор" компании "Эпицентр К" Юлия Усатая

В чем особенности формата и дизайна магазина в Львове? Следующие магазины будут отличаться?

В нашем новом магазине царит настроение игривой француженки, которая может экспериментировать и позволяет себе быть разной. Мы воссоздали атмосферу небольшого парижского бутика. Добавили легкости и люксовости, которая вдохновляет. С помощью креативных фишек, которые выгодно усиливают продукт, сделали так, чтобы выбирать и покупать у нас косметику и парфюмерию быть "вкусно". Планируем в дальнейшем развивать концепцию в таком же формате.

Есть ли планы у Mon Cheri выходить за пределы сети ТЦ "Эпицентр"?

Сеть Mon Cheri еще совсем юная. Первый магазин открылся в 2018 году в ТЦ "Эпицентр" в Киеве (просп. Бандеры, 11-А). Сейчас сеть насчитывает 12 магазинов. Выходить за пределы "Эпицентра" пока не планируем, хотим сначала открыть бутики во всех больших ТЦ "Эпицентр" в Украине. В ближайшее время ожидается два открытия – в ТЦ в Запорожье и Хмельницком. Планируем активно развиваться онлайн.

Как изменился ассортимент в связи с новым концептом?

В наших первых магазинах преобладала органика. Сейчас это направление, по-прежнему, очень актуально. Постепенно вводим более сложный ассортимент: эксклюзивную продукцию от профессиональных салонных брендов, развивающих линейки средств по самостоятельному уходу: детокс-коктейли для тела и многое другое.

Мы создаем собственную концепцию сети, которая интересна для украинских клиентов. Для европейцев Mon Cheri – необычный формат. Там свои жесткие стандарты: либо люксовая косметика, либо масс-маркет. Мы же сумели объединить то, и другое. И дали возможность нашим покупателям сделать выбор в пользу понравившегося продукта.

Так кто все же ваш покупатель?

Ограничений по категориям потребителей у нас нет. Это и молодые девушки, и мамы, и подростки, и требовательные клиентки спа-салонов. И, разумеется, мужчины. Учитывая целевую аудиторию ТЦ "Эпицентр", которая на 50% состоит из представителей сильного пола, это вполне логично. Мужчинам надо быстро и все в одном месте: они не любят тратить лишнее время на покупки. В обновленном магазине мы сделали специальный корнер для мужчин, где представлены как классические мужские бренды, так и косметика, которую сегодня продают только в барбершопах: средства по уходу за лицом, усами и бородой.

Признаюсь, мужчины – наша самая любимая категория клиентов, часто они балуют не только себя, но и своих женщин.

Как вы выбираете бренды, которые будут представлены на полках магазина?

Сегодня в Mon Cherі около 7000 артикулов и мы постоянно работаем над обновлением ассортимента. Мы открыты к сотрудничеству с новыми брендами и компаниями, постоянно ищем новых поставщиков, успешно работаем со стартапами.

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Из-за карантинных ограничений активно используем для поиска новых поставщиков онлайн-каналы. В частности, Инстаграм. Например, через эту соцсеть мы вышли на ребят, которые делают отличную органическую косметику из натуральных масел на Бали. Провели переговоры – теперь эту продукцию можно эксклюзивно приобрести у нас в сети. Таких примеров много. Поскольку в отделе закупок в основном женщины, многое из того, что сейчас представлено в сети, сначала тестируем на себе.

Бытует миф, что с сетью сложно работать, но это не так. Мы очень гибкие и открыты к новому. И это очень серьезно отличает Mon Cheri от конкурентов, предпочитающих идти "по накатанной". Желая дать украинским потребителям возможность попробовать как можно больше интересных и креативных продуктов, лояльно относимся к небольшим компаниям и стартапам.

Мы предлагаем не сотрудничество, а сотворчество. Задача сети Mon Cheri – дать клиенту классный выбор. И я уверена, что именно такая стратегия самая выигрышная – и для нас, и для наших поставщиков.

Как на продажи косметики повлияла пандемия?

С началом пандемии резко снизился спрос на линейку декоративной косметики, особенно на губную помаду. В разгар карантина продажи помады уменьшились до 70%. Под маской помада не нужна. Вместе с этим, со временем произошла трансформация: сейчас мы наблюдаем рост продаж туши для ресниц и средств для бровей, также положительную динамику демонстрирует и сегмент косметики для лица. Украинские женщины хотят выглядеть привлекательно даже в маске, делая акцент на глаза. В последнее время продажи помад тоже выросли – лидируют стойкие матовые помады.

Знаете, умение украинских женщин выглядеть прекрасно в любых условиях дает нашей сети вдохновение, чтобы развиваться в это непростое для бизнеса время.

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