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Must have лета: где купить платье как у Джулии Робертс от украинского бренда (фото, цена)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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4 июля, 12:12
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Голливудская звезда решила поддержать украинский бизнес и купила платье, чтобы выйти в нем на Каннском кинофестивале. Где купить такое же – в статье
Платье от украинского бренда Overthesea из шелка и полиэстера
Платье от украинского бренда Overthesea из шелка и полиэстера / Фото: Коллаж: Сегодня

Джулия Робертс надела платье украинского бренда Overthesea. Так голливудская актриса решила поддержать Украину и бизнес в нашей стране во время войны. Об этом рассказала звездная стилистка Элизабет Стюарт. Она опубликовала снимок актрисы в своем Instagram-аккаунте. Также Стюарт написала:

Один из способов поддержать Украину — делать покупки в Украине! Мы купили это платье на их сайте, чтобы носить в Каннах.

Джулия Робертс в платье украинского бренда Overthesea
Джулия Робертс в платье украинского бренда Overthesea / Фото: Инстаграм

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Стилистка Элизабет Стюарт известна своим сотрудничеством со многими звездами Голливуда, среди которых Кейт Бланшетт и другие знаменитости.

Робертс примеряла платье во время Каннского кинофестиваля, который проходил с 17 по 28 мая на Лазурном побережье.

Это невероятная честь для нашего бренда и всей нашей страны. Джулия — потрясающая! Миллион раз спасибо за доверие и поддержку! — написали основатели украинского бренда Overthesea в своем Instagram.

Купить такое же платье можно и сейчас на сайте бренда. Его стоимость 6960 грн.

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Платье из шелка и полиэстера Overthesea
Платье из шелка и полиэстера Overthesea / Фото: пресс-служба

Платье из шелка и полиэстера Overthesea
Платье из шелка и полиэстера Overthesea / Фото: пресс-служба

Платье из шелка и полиэстера Overthesea
Платье из шелка и полиэстера Overthesea / Фото: пресс-служба

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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