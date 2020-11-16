Лучшие vs худшие: смотрим наряды звезд на премии People's Choice Awards

15 ноября в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии People's Choice Awards

Минувшим вечером в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония награждения премии People's Choice Awards. Несмотря на пандемию, ивент состоялся офлайн, как это было до всемирного локдауна. Для селебритис это стало чудесным поводом похвастаться стильными нарядами. Далее в материале рассмотрим самые яркие из них.

Смело можно сказать, что главным цветом церемонии стал красный. Его в своих аутфитах предпочли Джей Ло, София Вергара, Деми Ловато и многие другие звезды.

Несмотря на строгие ограничения, вроде дистанции, а также предварительного теста на COVID-19, знаменитости как и прежде позировали перед объективами, обнимались с коллегами, поздравляли друг друга и получали заветные статуэтки.

Фото: instagram.com/peopleschoice

Дженнифер Лопес, которая получила награду Народная икона, блистала в ярко-красном мини от Christian Siriano с объемным верхом и таким же эффектным низом. Этот выход артистки будут обсуждать еще долго.

Актриса София Вергара прибыла на церемонию в платье с корсетом и пышной юбкой от Dolce & Gabbana. Свой образ она дополнила красной помадой и колье с красными драгоценностями.

Фото: instagram.com/sofiavergara

Певица Деми Ловато также выбрала красный цвет. Она надела трендовый костюм с пайетками и длинными рукавами, который, между тем, полностью скрыл ее талию.

Фото: instagram.com/peopleschoice

Звезда сериала "Анатомия страсти" Эллен Помпео выбрала весьма неординарный look. На ней – широкие белые брюки и рубашка в сетку с накладными карманами.

Фото: instagram.com/peopleschoice

Британская актриса Джамила Джамил сделала выбор в пользу розового костюма – пиджак с широкими плечами, украшенный розами и брюки палаццо. Туфли Джамила подобрала в тон наряду.

Фото: instagram.com/jameelajamilofficial

Популярная певица Биби Рекса выбрала для вечера черное мини в пайетки и массивные украшения. Но главной изюминкой ее образа стали красные волосы.

Фото: instagram.com/peopleschoice

Звезда TikTok Аддисон Рэй прибыла на премию в роскошном красном платье со шлефом и туфлях Jimmy Choo, которых, однако, не было видно под платьем.

Фото: instagram.com/addisonraee

Певица и актриса София Карсон удивила своим выбором платья. Она позировала в черном наряде с оборками от Giambattista Valli.

Фото: instagram.com/sofiacarson

Еще одна поклонница красного актриса Джоуи Кинг. Она вышла на сцену в красном аутфите от лондонского бренда Robert Wun – корсете с баской и широких брюках со съемным плиссированным поясом. Смелый выбор.

Фото: instagram.com/peopleschoice

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