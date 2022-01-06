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20 фото Ирины Шейк, от которых невозможно оторвать глаз

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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6 января, 10:00
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Звезда, супермодель и актриса. Ирина знает, как всегда выглядеть эффектно на красных дорожках, привлечь внимание мужчин и поразить наше воображение
Стиль Ирины Шейк
Стиль Ирины Шейк / Фото: Коллаж: Сегодня

6 января исполнилось 36 лет Ирине Шейк. Супермодель известна своей невероятной внешностью и эффектной фигурой. За всю свою карьеру ее называли иконой модной индустрии и самой сексуальной женщиной планеты.

Ирина является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit. Она появлялась на обложках самых топовых изданий, а за ее личной жизнью следит полмира. Чего только стоят милые фото Шейк с Бредли Купером и их совместной дочерью Леей.

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Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью
Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью / Фото: vogue.ua

К своим 36 годам Ирина добилась много: заключила контракты с гигантами модной индустрии Givenchy, Versace и многими другими, она на постоянной основе снимается для обложек модных журналов Vogue, GQ, Elle, Harper’s Bazaar, дружит с со знаменитостями, а слухи о ее романе с Канье Уэстом не сходили со страниц желтой прессы несколько месяцев.

Эта сильная и красивая девушка каждый день доказывала всему миру, что она прекрасна и ее ничем не сломать.

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Фото: vogue.ua

Как бы мы ее не обсуждали, эта женщина при любых обстоятельствах всегда выглядит сногсшибательно. Сегодня, в честь дня рождения Ирины Шейк, мы выбрали ее лучшие выходы. Наслаждайтесь.

Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ирины Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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