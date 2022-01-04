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Лучшие наряды премии "Золотой глобус" за всю историю, от которых вы будете без ума

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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4 января, 15:00
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Готовимся к одной из самых обсуждаемых и ожидаемых церемоний в году
Лучшие наряды церемонии "Золотого глобуса"
Лучшие наряды церемонии "Золотого глобуса" / Фото: Коллаж: Сегодня

9-го января в Лос-Анджелесе пройдет 79-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус". Голливудские звезды будут бороться за награды в области кинематографа за 2021 год. Номинанты премии были объявлены 13 декабря 2021 года.

преддверии премии мы решили рассмотреть лучшие наряды звезд за все время истории церемонии. Шикарные выходы Джулии Робертс, Анджелины Джоли, Джареда Лето, Леди Гаги, Мэрил Стрип и многих других, которыми стоит вдохновляться.

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Николь Кидман
Николь Кидман / Фото: vogue.ua

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Леди Гага
Леди Гага / Фото: vogue.ua

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Том Круз и Николь Кидман
Том Круз и Николь Кидман / Фото: vogue.ua

Джаред Лето
Джаред Лето / Фото: vogue.ua

Джейми Ли Кёртис
Джейми Ли Кёртис / Фото: Getty Images

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Мерил Стрип
Мерил Стрип / Фото: vogue.ua

Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" | Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" | Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" | Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" | Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" | Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" | Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" | Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" | Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" | Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
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Читайте также: Что за драма вокруг кинопремии Золотой глобус? Коротко объясняем

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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