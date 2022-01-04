Лучшие наряды премии "Золотой глобус" за всю историю, от которых вы будете без ума

Лучшие наряды церемонии "Золотого глобуса" / Фото: Коллаж: Сегодня
9-го января в Лос-Анджелесе пройдет 79-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус". Голливудские звезды будут бороться за награды в области кинематографа за 2021 год. Номинанты премии были объявлены 13 декабря 2021 года.
преддверии премии мы решили рассмотреть лучшие наряды звезд за все время истории церемонии. Шикарные выходы Джулии Робертс, Анджелины Джоли, Джареда Лето, Леди Гаги, Мэрил Стрип и многих других, которыми стоит вдохновляться.
Николь Кидман / Фото: vogue.ua
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images
Леди Гага / Фото: vogue.ua
Том Круз и Николь Кидман / Фото: vogue.ua
Джаред Лето / Фото: vogue.ua
Джейми Ли Кёртис / Фото: Getty Images
Мерил Стрип / Фото: vogue.ua
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
Лучшие наряды церемонии "Золотой глобус" / Фото: Getty Images
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Юлия Ткачук
Team Lead Life Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора