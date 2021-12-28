Лили Коллинз снялась в очень красивой фотосессии. Почему ее за это хейтят

Пока украинцы не скрывают негодования из-за скандала в "Эмили в Париже", поклонники сериала продолжают с восхищением его смотреть и вдохновляться невероятными образами Лили Коллинз. Звезда порадовала армию поклонников новой фотосессией.
Популярная актриса Лили Коллинз снялась в новой фотосессии для популярного американского фотографа Томаса Уайтсайда. Знаменитость примеряла несколько своеобразных луков специально для испанской ежедневного общественно-политического издания El País.
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На снимках девушка позирует в достаточно ярких образах и с необычной укладкой. Все это ни капли не портит сногсшибательную Лили, однако в комментариях поклонники знаменитости захейтили идею.
"Ты серьезно?", "Для чего я весь день ждал твой пост?", "Вы всегда красивы, но теперь переборщили", — пишут фолловеры под фото в Instagram Лили Коллинз.
Напомним, что теперь каждая желающая может одеться, как "Эмили в Париже".