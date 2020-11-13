Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Леди в красном: Иванка Трамп надела идеальный костюм за 700 долларов

13 ноября, 14:31

Советница президента не боится быть в центре внимания

Иванка Трамп, которая недавно отпраздновала 39-летие, впечатлила публику очередным модным аутфитом. Советница президента выступила на мероприятии, приуроченном к месяцу индийского народа, в total red образе от французского бренда Sandro. Можем поспорить, что этот костюм – один из любимых в гардеробе Иванки, так как она в нем появляется не впервые.

Так, 39-летняя Иванка надела ярко-красный двубортный пиджак с пуговицами за 455 долларов и укороченные расклешенные брюки в тон за 250 долларов. К костюму Трамп подобрала идеальные черные босоножки с открытым носком на высоких каблуках.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Прическу Иванка не меняет и укладывает волосы с пробором по центру. Свой образ она дополнила защитной маской с ярким принтом.

Читайте также:
Элегантно и просто: Иванка Трамп продемонстрировала идеальный образ

Фото: instagram.com/ivankatrump

Примечательно, что в этом же луке дочь Трампа появлялась два года назад во Флориде, а также минувшим летом в Миннесоте.

Ранее мы рассказывали как повторить деловой образ от Иванки Трамп.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Образцовая американка vs любительница классики: сравниваем образы Джилл Байден и Мелании Трамп Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике в одинаковых брючных костюмах (фото) Брючные костюмы, платья в горох и шикарные пальто: любимые наряды именинницы Иванки Трамп
костюм стиль Иванка Трамп
Реклама

Новости партнеров

Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Не тріснув. Наречена Роналду в суперобтягуючому купальнику
Не тріснув. Наречена Роналду в суперобтягуючому купальнику

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Events

День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в "Короне"

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

14 ноябряШоу-бизнес

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

13 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

13 ноябряШоу-бизнес

Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

13 ноябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье

13 ноябряАфиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

13 ноябряАктуально

Как выбрать techwear – одежду для ежедневного использования в любую погоду

13 ноябряШоу-бизнес

"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

13 ноябряШоу-бизнес

Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее

13 ноябряEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 ноябряFun

Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото)

13 ноябряАктуально

Потеря волос: причины и как это предотвратить

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Звёзды, которых больше не узнать: фото после пластики
Звёзды, которых больше не узнать: фото после пластики
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять